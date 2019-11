Rachele Risaliti ritrova l’amore/ Gaetano Castrovilli è il nuovo fidanzato

Gaetano Castrovilli è una delle rivelazioni del campionato. 22 anni, originario di Canosa di Puglia, il centrocampista della Fiorentina va di corsa verso la Nazionale e si candida a diventare un nuovo fenomeno del calcio italiano. E dietro il momento d’oro in campo c’è anche un idillio d’amore: al suo fianco da poche settimane c’è Rachele Risaliti, ex Miss Italia 2016. “Con Gaetano è stato proprio un colpo di fulmine. Quello che pensi possa capitare solo in un film”, racconta lei in esclusiva a “Diva e donna”. “Infatti io lo chiamo “funghetto” perché è spuntato all’improvviso nella mia vita in un giorno d’autunno”. La modella racconta di avere conosciuto il suo fidanzato una sera a cena in quel di Firenze: “Con amici in comune. Ci siamo incontrati a settembre poi per circa un mese e mezzo ci siamo rincorsi un pochino. Come dicevo, per me è stato un colpo di fulmine: quando l’ho visto mi ha subito colpito. Fisicamente è il mio tipo, poi l’ho conosciuto e non poteva restarmi indifferente, ma ho lasciato che fosse lui a fare il primo passo”.

Rachele Risaliti, l’ex Miss Italia ritrova l’amore

Quando Rachele Risaliti parla del suo fidanzato le brillano gli occhi: “Me lo dicono tutti. Sono davvero felice. Le cose capitano quando meno te le aspetti. Anche perché – devo essere onesta – ero in una fase della vita particolare: l’amore non era la priorità. Dopo la fine della mia precedente relazione ho vissuto un momento buio e mi sono concentrata su me stessa, sul lavoro. Dopo la laurea in Fashion Product Management ho fatto uno stage, ma non ho abbandonato il mondo dello spettacolo. Ho condotto un programma su una tv locale e cominciato a studiare recitazione. Avevo pensato di lasciare Firenze, ma evidentemente c’è qualcosa che mi lega alla mia città e mi trattiene qua, l’ho visto come un segno del destino”. La modella confida anche di seguire il calcio, già da prima: “Ho sempre tifato Fiorentina e sono cresciuta in famiglia a pane e calcio. Andavo spesso allo stadio”. Poi racconta il suo Gaetano: “Cosa mi ha fatto innamorare di lui? È un ragazzo con la testa sulle spalle, umile, sa che cosa vuoi dire fare fatica e sacrifici per ottenere risultati. Ora sta vivendo un momento d’oro, ma resta coi piedi per terra”.

