Radhia, mamma di Monia La Ferrera choc contro Massimiliano Varrese/ “Offende le donne, non se ne può più!”

Radhia, mamma di Monia La Ferrera, lancia un durissimo attacco a Massimiliano Varrese: “Incavolata nera!”

Sta facendo molto discutere la lite che ha avuto protagonisti Massimiliano Varrese e Josh Rossetti fuori dagli studi del Grande Fratello 2024. L’attore non avrebbe preso bene la scoperta della relazione tra il fratello di Greta e la sua ex Monia La Ferrera, da lì avrebbe applaudito con sarcasmo la donna, dicendole ‘brava, brava’. Un gesto che è stato poi la scintilla della furia di Josh, trasformatasi in pugni contro l’auto in cui viaggiava Varrese.

Molti hanno allora detto la loro dopo questa lite. Dopo la sfuriata di Marcella Bonifacio, mamma di Josh e Greta Rossetti, è intervenuta anche Radhia, mamma di Monia La Ferrera. La donna si è detta indignata dall’atteggiamento di Varrese, che ha criticato pubblicamente in un video postato poi su Instagram (che trovate alla fine dell’articolo).

Monia La Ferrera, la mamma distrugge Varrese: “Offende le donne, non se ne può più!”

“Sono incavolata nera!” ha esordito Radhia, mamma di Monia La Ferrera, su Instagram. Quindi ha attaccato Massimiliano Varrese: “Non mi piace quello che Massimiliano ha detto a mia figlia, ovvero ‘brava Monia’. Sì è vero, è stata brava, perché ti ha ripulito la faccia dopo tutto quello che è successo con Heidi e con altri! L’hai applaudita per questo? Non si fanno queste cose! Io gli ho voluto bene e l’ho rispettato, anche abbastanza!”

L’attacco verso l’ex genero si è fatto poi ancor più duro da parte della mamma di Monia: “Massimiliano Varrese offende le donne, è un uomo che le offende e non è giusto quello che ha detto nei confronti di mia figlia. – ha tuonato – Non può dire a mia figlia ‘brava brava’. Mia figlia non è entrata al Grande Fratello per lui, è entrata come entrano tutte le persone. Quella con Massimiliano è una storia di quindici anni fa. Lei ha capito che uomo è, è stata grande!” ha concluso la donna.

