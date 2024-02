Radhia, mamma di Monia La Ferrera: “Massimiliano Varrese ha screditato la verità!”/ “Fiera di mia figlia…”

Grande Fratello 2023, la madre di Monia La Ferrera ‘punta il dito’ a Massimiliano Varrese

Monia La Ferrera è stata tra le ultime a dover lasciare la Casa del Grande Fratello 2023, ‘sconfitta’ al televoto. L’ex concorrente si è subito fatta notare per il curioso legame del passato con Massimiliano Varrese; una liaison giovanile sbiadita senza particolari rancori ma con diversi nodi irrisolti che sembravano poter incentivare un ritorno di fiamma proprio nella casa più chiacchierata d’Italia.

Per buona parte della sua permanenza al Grande Fratello 2023, Monia La Ferrera ha tentato di ricostruire il rapporto con Massimiliano Varrese partendo dalle basi. Senza menzionare più di tanto il flirt avuto in passato, i due si sono lasciati andare a tenere, confessioni; sfumature di un rapporto che poteva diventare qualcosa di più ma che invece nelle ultime settimane si è risolto in un nulla di fatto. Non a caso, prima dell’eliminazione, il rapporto tra l’attore e la sua ex fidanzata ha iniziato a logorarsi e la freddezza ha spezzato le speranze degli appassionati che speravano in un romantico ritorno di fiamma.

Nelle ultime ore, come riporta 361Magazine, è intervenuta sui social la madre di Monia La Ferrera, Radhia, che avrebbe scelto di prendere di mira Massimiliano Varrese proprio in riferimento agli ultimi comportamenti prima che sua figlia fosse costretta dal televoto ad abbandonare la Casa più chiacchierata d’Italia. Radhia – madre dell’ex concorrente del Grande Fratello 2023 – si sarebbe espressa principalmente sulle accuse dell’attore per la relazione di Monia La Ferrera con un uomo di nome Giovanni, fuori dal reality.

“Massimiliano ha finto in puntata di non sapere nulla, screditando la verità di mia figlia che è stata chiara fin dall’inizio”. Inizia così Radhia – madre di Monia La Ferrera – spiegando come l’attore fosse a conoscenza della presunta relazione di sua figlia, tra l’altro precisando il fattore amicizia. “Durante la puntata dove si è parlato dell’amico, e ripeto amico di mia figlia! Lui ha mostrato dolore che si è poi rivoltato contro mia figlia; vedi le ultime nomination che non avevano nulla contro di lei ma difendevano Massimiliano facendolo passare per vittima”. La donna ha poi aggiunto: “Vi prego di ricordare Monia per quello che ha fatto in casa; e ricordatevi sempre che la verità paga sempre e purtroppo a Monia questa volta la sincerità e purezza è costata, ma sono fiera di lei!”.











