RICCIONE RESTA SENZA I CONCERTI DI RADIO DEEJAY

Il divorzio tra Radio Deejay e Riccione diventa un caso, anche politico, con il Pd che prima si scaglia contro Linus e poi cancella il post social con cui lo aveva attaccato. La bufera nasce dall’annuncio fatto dal direttore artistico della radio, che ha di fatto sancito la fine di un’era. Linus ha, infatti, dichiarato la fine di “una lunga storia con poche parole“, precisando di averci provato fino alla fine, “ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti“. Non ha nascosto il suo rammarico, infatti ha concluso il comunicato con un “peccato“.

Sul caso è intervenuto anche Claudio Cecchetto, estraneo alla vicenda, ma si tratta di colui che ha portato Radio Deejay a Riccione, creando un vero e proprio fenomeno, con parate di stelle che hanno attirato migliaia di persone ogni anno. Dal Comune di Riccione è poi arrivata la conferma, ma è stata espressa anche l’intenzione di garantire comunque un programma di livello, infatti è stato lanciato un progetto nuovo, Riccione Music City, con 20 appuntamenti musicali in diverse zone della città e per diversi generi. Sono stati anticipati già alcuni nomi, da Lazza ad Anna, passando per Guè, Irama e Luchè.

IL GIALLO SUL POST DEL PD CONTRO LINUS

Lo scenario di un’estate senza Radio Deejay ha spinto il Pd di Riccione ad andare all’attacco. Infatti, nella tarda serata di sabato è apparsa sulla pagina ufficiale dei dem una vignetta dal titolo “il disc Jockey e Cangini” in cui c’è una mucca col nome di Riccione, munta da un pastore il cui secchio riporta la scritta “dj“. Il riferimento è apparso chiaro, ma la didascalia che ha accompagnato il post ha confermato ulteriormente il concetto: “Il disc jockey che ha munto per anni dalla tetta dei riccionesi pensava di avere ancora a che fare con l’assessore Cangini (detto da lui) con tutto il rispetto per Cangini“.

Come evidenziato dal Resto del Carlino, non è noto chi siano gli autori del post, anche perché è pure sparito dalla pagina. Il Pd è rimasto in silenzio, lasciando alimentare il giallo. Il giornale ha raccolto indiscrezioni secondo cui quel post ironico non sarebbe piaciuto a diversi esponenti del Pd, che lo ritengono inelegante. Intanto, Stefano Paolini di FdI è intervenuto sul divorzio tra Radio Deejay e Riccione per sottolineare come la questione sia stata gestita male dall’amministrazione comunale, esprimendo l’auspicio che venga ricucito lo strappo.