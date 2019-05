Radio Italia Live 2019/ Concerto a Milano, diretta: cantanti e info streaming

Tutto è pronto per il primo evento musicale di questa nuova stagione estiva e a darvi il via sarà il Radio Italia Live 2019 che questa sera andrà in scena da Milano con la guida di Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri. Saranno 20mila le persone che potranno arrivare a Piazza Duomo e assistere al live che porterà sul palco tanti artistici a cominciare da Ligabue e finendo a Sting ma anche i “giovani” Alessandra Amoroso, Sfera Ebbasta, Marco Mengoni e tanti altri. L’evento avrà luogo a cominciare dalle 19.30 con Luca e Paolo pronti ad essere conduttori disciplinati che non si lasceranno travolgere e convincere a prendere il microfono per cantare, lo stesso Luca rivela: “Non canteremo neanche questa volta perché aspettiamo di farlo qualora si avverasse il sogno di presentare i Rolling Stones. Per ora ci limitiamo a fare i maggiordomi di questa grande casa della musica”. I fan sono già pronti a prendere d’assalto la Piazza per portare a casa il posto migliore in attesa dei grandi artisti annunciati questa sera.

GLI ARTISTI SUL PALCO E L’EVENTO IN TV E STREAMING

Secondo le ultime anticipazioni, nella scaletta del Radio Italia Live 2019 ci sono Ligabue, Sting, tornato in pista con «My songs», Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Gue Pequeno e Sfera Ebbasta, ma anche Tiromancino, Loredana Bertè Ermal Meta, Francesco Gabbani e Ultimo. Il mega concerto sarà gratuito per tutti coloro che in queste ore prenderanno d’assalto Piazza Duomo (anche se l’ingresso sarà limitato a 20.400 persone per via di questioni di sicurezza) ma anche per tutti coloro che l’evento lo seguiranno da casa sintonizzandosi su Real Time dalle 19.30 o su Radio Italia sul digitale terrestre, canali 770 o 707. Il Radio Italia Live 2019 sarà disponibile anche per Smart tv, Smartphone e tablet grazie allo streaming disponibile sul sito di Nove e di Radio Italia. Sui social sarà possibile poi commentare l’evento e anche gli artisti che saliranno sul palco per alternarsi tra canzoni e duetti.

MISURE DI SICUREZZA E TRAFFICO

Saranno davvero molto selettive le norme di sicurezza messe insieme per il Radio Italia Live 2019 visto che il Comune ha proibito la vendita e l’introduzione di lattine, bottiglie di plastica e di vetro dalle 8 di stamani e fino alle 3 di martedì. Vietata anche la vendita e l’utilizzo nell’area di fuochi d’artificio, petardi e spray urticante mentre bar e ristoranti potranno vendere bevande solo spillate ma al di fuori dai pubblici servizi sarà vietata la vendita e il consumo di superalcolici. Una volta piena la piazza non sarà accessibile e dalle 14 alle 2 di notte saranno transennate anche le vie Mazzini, Orefici, Palazzo Reale, Cardinal Martini, Santa Radegonda, San Raffaele, Mercanti, corso Vittorio Emanuele e la Galleria saranno transennati e si potrà transitare solo dopo attenti controlli di sicurezza. Il comune ha pensato anche ad un servizio straordinario per le metropolitane anche se la fermata Duomo del metrò resterà chiusa dalle 14, e dalle 13.30 i tram 2, 3, 14, 16 e 19 saranno deviati e avranno rallentamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA