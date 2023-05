Radio Italia Live 2023/ Diretta, scaletta cantanti: da Tiziano Ferro a Elodie

Radio Italia Live 2023: anticipazioni e diretta

Tutto pronto in Piazza Duomo, a Milano, per il Radio Italia Live 2023. Nonostante il tempo non sia dei migliori, nella piazza principale del capoluogo lombardo, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu oggi, sabato 20 maggio, conducono l’evento musicale di Radio Italia che, ogni anno, raccoglie in Piazza Duomo migliaia di persone per assistere ad un concerto live ricco di tanti, importanti artisti. Per Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu si tratta della decima conduzione consecutiva. Con la loro simpatia e allegria sono pronti a sfidare il maltempo e ad accogliere sul palco i big della musica italiana che, nell’ultimo anno, hanno regalato tanti successi al proprio pubblico.

Oltre alla coppia di conduttori presenti sul palco, non mancheranno le conduttrici ufficiale di Radio Italia che, da dietro le quinte, incontreranno gli artisti facendosi raccontare le emozioni e i progetti per il futuro. Le voci dietro le quinte del Radio Italia Live 2023 che è un evento totalmente gratuito sono quelle di Manola Moslehi Daniela Cappelletti che raccoglierà anche le impressioni del pubblico.

I cantanti e la scaletta del Radio Italia Live 2023

Grandi nomi per il Radio Italia Live 2023. Sul palco in Piazza Duomo si alterneranno i nomi di alcuni degli artisti più amati non solo dal pubblico più giovane, ma anche da quello più adulto. Da Achille Lauro che è diventato ormai una certezza della musica italiana ad Elodie, fresca vincitrice del David di Donatello 2023 per la miglior canzone, questa sera, si esibiranno i seguenti cantanti. La scaletta non è in ordine di uscita:

Achille Lauro

Articolo 31

Colapesce e Dimartino

Elodie

Tiziano Ferro

Lazza

Madame

Pinguini Tattici Nucleari

Eros Ramazzotti

Tananai

Dove vedere in tv il Radio Italia Live 2023

Sono diversi i modi per seguire l’evento live di Radio Italia anche in tv. Tutti coloro che non sono riusciti a raggiungere Milano per vedere il concerto dal vivo possono seguire la manifestazione, a partire dalle 20.40 di oggi, su Tv8 e contemporaneamente su Sky Uno e in streaming su Now, per gli abbonati ai servizi.

E’ possibile, inoltre, seguire l’evento anche in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale di Radio Italia in modo da non perdere nulla di quello che è il primo evento musicale dal sapore estivo dell’anno.











