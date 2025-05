Radio Italia Live 2025: dove si svolge e chi sono i conduttori

La stagione ufficiale dei concerti è ormai partita e oggi 30 maggio 2025, in quel di Milano c’è un appuntamento assolutamente imperdibile per tutti gli amanti della musica e dei live. Sotto il Duomo di Milano, in una splendida cornice, va in scena l’attesissimo concerto di Radio Italia Live 2025 che, ormai, come ogni anno, è diventato un appuntamento fisso per migliaia di persone che,. provenienti da ogni parte d’Italia, raggiungo il capoluogo lombardo per trascorrere tre ore all’insegna della musica e del divertimento. Quello organizzato da Radio Italia, infatti, è uno dei concerti più amati a cui si accede senza acquistare il biglietto.

Tuttavia, per poter avere accesso alla piazza è necessario iscriversi al sito Ticket One e ricredere l’accredito per potersi godere lo spettacolo sotto il palco sul quale, questa sera, saliranno non solo i tanti artisti che hanno accettato l’invito, ma anche le voci di Radio Italia che sono i conduttori dell’evento ovvero Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi.

Radio Italia Live 2025: i cantanti sul palco a Milano

Dopo un anno di musica e di successi, sono tantissimi i cantanti che, oggi 30 maggio 2025, saliranno sul palco di Radio Italia Live 2025 in quel di Milano per esibirsi sulle note dei brani che hanno fatto cantare e ballare il pubblico. Direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2025 dove hanno regalato grandissime emozioni ai telespettatori al palco del concerto di Radio Italia il passo è breve per alcuni degli artisti più amati del momento come Giorgia e Achille Lauro che regaleranno emozioni con alcuni dei loro brani più famosi.

Spazio, poi, all’eleganza e alla raffinatezza si Brunori Sas ma anche alla giovane penna di Alfa e al rap di Fedez e Fabri Fibra. Dopo aver conquistato il pubblico dell’Eurovision con “Volevo essere un duro”, a Milano, ci sarà anche Lucio Corsi e con lui il vincitore del Festival di Sanremo 2025 ovvero Olly. Infine, sul palco, arriverà la musica di Elodie, quella dei Pinguini Tattici Nucleari, di Irama e, infine, di uno dei veterani della musica italiana come Marco Masini.

Come vedere in tv e in diretta streaming il concerto di Radio Italia Live 2025

Chi non potrà essere in Piazza Duomo, a Milano, per assistere dal vivo al concerto di Radio Italia Live 2025 può comunque godersi lo spettacolo in tv attraverso le tante possibilità offerte. Il live, infatti, è trasmesso in chiaro su TV8 a partire dalle 20,40. Chi, invece, ha un abbonamento con Sky può seguirlo su Sky Uno mentre su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv è prevista la diretta in chiaro.

Non mancherà, poi, la possibilità di vedere il concerto anche in diretta streaming su Now per il quale serve la sottoscrizione di un abbonamento ma anche sul sito di Tv/ o di Radio Italia. Sono davvero tante, dunque, le opzione per godersi più di tre ore di musica dal vivo.