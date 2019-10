Radio Italia Live – Il Concerto 2019 a Malta/ Ospiti e scaletta: da Mahmood ad Elisa

Radio Italia Live – Il Concerto 2019 a Malta parte stasera, venerdì 4 ottobre 2019. Eccovi, a seguire, ospiti, scaletta e ordine di uscita dei cantanti che saliranno sul palcoscenico dello show musicale. Dopo i concerti di Milano e Palermo, anche il Mediterranean Stars Festival sarà supportato dal vivo dalla Mediterranean Orchestra del Maestro Bruno Santori. La terza e ultima tappa supportata dall’emittente radiofonica di musica italiana, sarà ubicata nell’incantevole cornice di Fosos Floriana per il Mediterranean Stars Festival. “Il Mediterranean Stars Festival, che sicuramente potrà evolversi nei prossimi anni, è un’opportunità per rafforzare il turismo maltese proveniente dall’Italia e per consolidare il turismo dei paesi tradizionalmente più legati a Malta […] Malta ha già un fitto calendario di eventi con artisti di fama mondiale durante tutto l’anno che rende l’isola una destinazione ideale per tutti gli appassionati dei festival. Questo evento di ottobre accoglierà i migliori artisti italiani, alcuni dei quali si esibiranno a Malta per la prima volta, e che sono certo divertiranno anche il pubblico locale che conosce e ama la musica italiana. Inoltre, Radio Italia coprirà l’evento e l’offerta turistica di Malta attraverso la sua copertura radiofonica e i canali di marketing nazionali”, ha dichiarato il Ministro del Turismo di Malta, Konrad Mizzi.

Radio Italia Live – Il Concerto 2019 a Malta, ospiti e anticipazioni

Quale è il cast di Radio Italia Live – Il Concerto 2019 a Malta? Sul palcoscenico saliranno: Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Elisa, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, J-Ax, Mahmood, Max Pezzali, Raf e Umberto Tozzi. Durante l’evento musicale era previsto anche Emma Marrone che però ha dovuto declinare per via dei recentissimi problemi di salute, dopo la delicata operazione affrontata: “Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Radio Italia Live che ringrazio per l’immediata comprensione”, ha scritto qualche giorno addietro sul suo profilo ufficiale di Instagram. La direzione artistica del concerto sarà nuovamente affidata a Bruno Santori mentre a condurre l’evento questa volta non ci saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, ma Marco Maccarini e Manola Moslehi. Accanto a loro era anche attesa la partecipazione di Amadeus che però ha dovuto rifiutare per via di improvvisi problemi di lavoro.

