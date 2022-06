Radio Zeta Future Hits Live 2022, le pagelle/ Blanco show, Sangiovanni al top e Fedez…

Radio Z Future Hits Live 2022, le pagelle: Sangiovanni al top

Si è concluso il Radio Z Future Hits Live 2022 il primo concerto dedicato interamente alla Generazione Z in diretta su TV8 in cui si sono alternati sul palco alcuni degli artisti più iconici per tutta la popolazione più giovane. La serata è stata aperta da Tommaso Paradiso che ha subito scaldato l’atmosfera con alcune delle sue canzoni più famose (Voto 7). Il secondo cantante ad esibirsi durante la serata è stato Coez che ha fatto cantare tutti i presenti con “È sempre bello” (Voto 7,5). Sul palco anche Elodie che si è scatenata ed ha fatto scatenare tutti con “Ballo a mezzanotte” e “Tribale” con un’esecuzione impeccabile (Voto 8). Elodie è stata seguita subito da Achille Lauro che ha portato come sempre tutta la sua personalità sul palco con un medley di Stripper, Rolls Royce, e 16 marzo (Voto 8). Ad Achille Lauro è subito seguito Gazzelle, un altro artista di riferimento per tutti i ragazzi presenti in platea. L’artista ha fatto cantare tutti con Destri, Non sei tu ed ha dovuto fronteggiare alcuni problemi con il microfono riuscendo comunque a portare a termine una bella esibizione (Voto 8).

Il Radio Z Future Hits Live 2022 ha dato voce a tutti i giovani artisti che negli ultimi anni hanno ottenuto molto successo e che a causa della pandemia hanno iniziato ad esibirsi davanti ad un pubblico solo da qualche mese a questa parte come Alfa, speaker radiofonico di Radio Zeta che ha portato l’allegria sul palco augurando a tutti i presenti un futuro roseo (Voto 7). Presente anche Ernia che ha scaldato tutta la platea con alcuni dei suoi brani più famosi come Superclassico e Ferma a Guardare (Voto 8). A far cantare tutto il pubblico ci hanno pensato anche i Coma Cose con un medley delle loro canzoni più iconiche come Post Concerto, Mancarsi e Fiamme Negli Occhi (Voto 7,5). A dare una “scossa” nel senso letterale a tutto il pubblico è stato Sangiovanni che si è esibito sul palco del Future Hits Live con il brano Scossa (Voto 7,5). Presente anche Margherita Vicario che ha fatto ballare tutto il pubblico con alcuni brani dal ritmo inconfondibile (Voto 7). Tra le esibizioni di questa sera anche Carl Brave e Max Gazzè hanno presentato a tutti il loro nuovo brano, a due anni di distanza dall’ultima collaborazione tra i due cantanti. La loro esibizione ha seguito quella di Blanco che ha portato sul palco un’energia incomparabile con il duo, che è stato un po’ penalizzato da questo (Voto 7,5).

Radio Z Future Hits Live 2022: Manifesto musicale di una generazione

Il Future Hits Live 2022 ha dato spazio a tanti artisti giovani che negli ultimi anni sono stati molto penalizzati per via di tutte le restrizioni imposte al mondo dello spettacolo per contenere l’epidemia da Covid-19. Questa sera sul palco molti di loro si sono esibiti per presentare il loro nuovo lavoro, come gli Psicologi, un duo composto da Kaneki e Marco De Cesaris, che hanno presentato la loro nuova canzone “Pagine” (Voto 7,5). Uno dei momenti più attesi di tutta la serata è stata l’esibizione di Mahmood che si è esibito in alcuni dei suoi brani più famosi per concludere la sua esibizione in compagnia di Blanco con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022 “Brividi” su cui il cantante ha avuto qualche piccolo problema di intonazione (Voto 7,5). Dopo Mahmood è stato il turno di Blanco che si è scatenato scendendo in pletea tra il pubblico e scavalcando un muretto su cui ha cantato Notti in Bianco. La sua era una tra le esibizioni più attese che di certo non ha disatteso le aspettative di tutti i suoi fan (Voto 8,5).

Tra i tanti giovani cantanti presenti sul palco anche Rkomi che dopo il successo di Sanremo 2022 si prepara ad una nuova avventura all’interno della giuria di XFactor. Questa sera ha portato sul palco il brano presentato durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022: Insuperabile, con cui ha ottenuto molto successo. (Voto 8). Tante le nuove collaborazioni che in questo periodo hanno prodotto nuove canzoni come il duo composto da Dardust e Massimo Pericolo con la canzone “Signore del Bosco” (Voto 7,5). Tra gli ex cantanti di Amici, questa sera sul palco c’è stato anche Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione del reality che ha fatto scatenare tutto il pubblico (Voto 8). Sul palco questa sera anche Mara Sattei si è esibita con il suo brano “Ciò che non dici” seguita subito dopo da Tananai che si è esibito in “Baby Goddamn” e subito dopo la sua esibizione è stato raggiunto sul palco dalla cantante e da Fedez per esibirsi con il loro nuovo singolo “La dolce vita”, uscita solo da pochi giorni ma già in testa alle classifiche. (Voto 8)

