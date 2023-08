Radiografie vecchie per creare gioielli sostenibili/ “Usiamo l’argento già in circolazione”

La Royal Mint sta realizzando dei gioielli sostenibili con l’argento estratto da centinaia di tonnellate di vecchie radiografie conservate negli ospedali del NHS. Esse, come riportato dal Times, spesso rimangono nei depositi per anni, anche più a lungo rispetto ai termini di legge. Adesso il sistema sanitario potrà venderle alla Zecca, che pagherà per il metallo contenuto al loro interno.

L’argento sarà trasformato in gioielli da vendere come parte della collezione “886” di ciondoli, anelli con sigillo, bracciali e altri prodotti della Royal Mint. La collezione promuove il design sostenibile e prende ispirazione dalla storia dell’organismo autorizzato a coniare le monete nel Regno Unito, che può far risalire le sue origini all’886 d.C. circa. Il progetto fa parte di una spinta più ampia per ridurre la dipendenza dall’estrazione di metalli preziosi. “È già stato estratto troppo materiale dal nostro pianeta quando in realtà ci sono già molti metalli preziosi in circolazione”, ha affermato Dominic Jones, direttore creativo del marchio, alla rivista Harper’s Bazaar.

Radiografie vecchie per creare gioielli sostenibili: il progetto in Uk

Gli ideatori dell’iniziativa per cui le radiografie vecchie del NHS verranno utilizzate per creare dei gioielli sostenibili intendono anche ampliare il numero di fonti utilizzate. “Il 7% delle riserve auree mondiali è immagazzinato sotto i letti delle persone e nascosto nei cassetti, ad esempio in computer portatili e telefoni rotti. L’idea che questo materiale sia lì, inutilizzato, quando stiamo ancora estraendo dei nuovi materiali, non mi sta bene”, ha continuato Dominic Jones.

“Questa è la base su cui stiamo costruendo il nostro marchio”, ha spiegato ancora. “Si tratta di trovare nuove tecnologie e fonti interessanti che, ove possibile, non estraggano materiali vergini dal terreno, il che è dannoso sia per l’ambiente che per la comunità”. A beneficiarne saranno i desiderosi acquirenti, anche in virtù del fatto che i gioielli sono stati progettati per durare – ed essere desiderabili – per decenni. “Il modo più sostenibile per fare acquisti è acquistare qualcosa che sai che durerà più a lungo di te”, ha concluso.

