I Radiohead sarebbero pronti ad un nuovo tour europeo che toccherà anche l'Italia, precisamente Bologna: un ritorno dopo sette anni?

I Radiohead hanno annunciato il nuovo tour europeo e fra i Paesi che visiteranno ci sarà anche l’Italia. I fan del Belpaese della band inglese sono quindi già in estasi e non vedono l’ora di vedere suonare dal vivo i propri beniamini. Per farlo dovranno recarsi a Bologna, visto che i Radiohead hanno scelto il capoluogo emiliano per tornare a fare visita ai loro seguaci nostrani.

THE SWELL SEASONS/ "Forward": la bellezza di un’amicizia che canta un futuro "buono"

Secondo quanto riferito dalla pagina Facebook ufficiale del gruppo, il tour toccherà città come Berlino, Londra, Madrid, Copenaghen e, appunto, Bologna. A riguardo sarebbero già comparsi dei volantini nelle città citate, che in breve tempo sono finiti online, svelando così l’arcano.

Va detto che, al momento, non vi è ancora nulla di ufficiale, ma la notizia sta circolando praticamente in tutta Europa: di conseguenza sembra davvero plausibile pensare a un ritorno in tour della storica band, formatasi inizialmente nel 1985 come On a Friday e divenuta nel 1992, appunto, Radiohead.

Sophie and the Giants, la band nata nel 2015/ Dai tempi del college al successo: "È successo nel 2020"

RADIOHEAD IN TOUR A BOLOGNA, COSA SAPPIAMO

Sono comparse anche le prime date: il tour partirà dalla Spagna il prossimo novembre 2025, precisamente dal 4 all’8 novembre presso la Movistar Arena. Sarà poi la volta di Bologna, con le date dal 14 al 18 novembre presso la Unipol Arena, il cui sito risulta al momento inaccessibile: un altro possibile indizio che fa pensare al ritorno in Italia dei Radiohead. La band d’Oltremanica volerà poi a Londra, alla O2 Arena, dall’1 al 5 dicembre, e quindi a Berlino, presso la Uber Arena, dall’8 al 12 dicembre.

La Unipol Arena, dove dovrebbero esibirsi i Radiohead, è teatro di grandi concerti: nei prossimi giorni vi saliranno sul palco i Negramaro, ma anche Olly – vincitore del Festival di Sanremo 2025 – oltre a Rkomi, Marco Mengoni, One Republic, Salmo e Katy Perry. C’è un “buco” proprio nelle date sopra indicate se si visita il sito di TicketOne, e ciò fa chiaramente pensare che i Radiohead alla fine suoneranno davvero a Bologna.



Gemelli Diversi, chi sono: insieme dal 1998/ Oggi sono rimasti solo Thema e Strano

RADIOHEAD IN TOUR A BOLOGNA, QUANDO SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI?

Se la notizia venisse ufficializzata, si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo ben sette anni: l’ultimo concerto della band nel nostro Paese risale infatti al 2018, quando si esibirono a Firenze. Per quanto riguarda i biglietti, è ancora ovviamente presto – manca la conferma ufficiale – ma è probabile che nel giro di qualche giorno, se non addirittura di qualche ora, possa essere aperta la prevendita. Di conseguenza, a breve dovrebbe scattare la corsa al prezioso ticket.

“L’annuncio” del nuovo tour europeo giunge dopo la pubblicazione del nuovo album live a sorpresa dei Radiohead, uscito lo scorso 13 agosto, che raccoglie alcuni dei concerti migliori della band dal 2003 al 2009. Attualmente è disponibile solo la versione digitale, mentre quella fisica sarà in vendita dal 31 ottobre: guarda caso, proprio a pochi giorni dal possibile inizio del tour.