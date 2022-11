Radja Nainggolan al Monza?/ Calciomercato news, il Ninja: “Ho parlato con Galliani”

Radja Nainggolan potrebbe presto tornare a giocare in Italia? Stando a quanto circolante in Belgio nelle ultime ore la risposta sarebbe affermativa, e a svelarlo sarebbe stato lo stesso centrocampista offensivo dell’Anversa. Interpellato dai microfoni del quotidiano ‘Het Nieuwsblad’, l’ex Inter, Roma e Cagliari ha ammesso di aver avuto dei contratti con Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, per appunto un suo possibile sbarco in Serie A. I due, a quanto svelato, si sarebbero già visti di persona e ciò confermerebbe le intenzioni concrete della società monzese di assicurarsi il calciatore.

Diretta/ Monza Salernitana (risultato finale 3-0): palo e poker sfiorato da Ranocchia

“Ho incontrato in Qatar l’ad del Monza Adriano Galliani – le parole di Nainggolan – mi ha detto ‘se vuoi giocare e vuoi prendere pochi soldi, richiamami’. Non puoi fermarti, una soluzione si trova. Io mi sento ancora bene”. L’ex nerazzurro sarebbe al momento in rotta con l’Anversa, fuori rosa dal club, ma viene comunque da una buona stagione, essendo sceso in campo in 18 partite e avendo segnato tre gol. Il “ninja”, però, non mette piede sul rettangolo di gioco da più di un mese, da quando cioè è stato pizzicato a fumare una sigaretta elettronica in panchina, cosa tutt’altro che lecita.

DIRETTA/ Lazio Monza (risultato finale 1-0): rientra Immobile, Sarri secondo!

RADJA NAINGGOLAN AL MONZA? OBIETTIVO, SOSTITUIRE SENSI

L’idea del Monza è quella di rafforzare il centrocampo, reparto che ha visto la defezione dell’ex Inter Sensi, fermatosi a seguito della frattura del malleolo peroneale. Ovviamente, come ha fatto sapere lo stesso Nainggolan, fondamentale sarà abbassare le proprie pretese economiche.

Il Ninja ha esordito in Italia nel lontano 2005 fra le fila del Piacenza, dove è rimasto fino al 2010, per poi trasferirsi a Cagliari, quindi a Roma dal 2014 al 2018 e poi all’Inter per due stagioni, con di mezzo un prestito di nuovo in Sardegna. Il 14 agosto del 2021 ha quindi lasciato l’Italia dopo 16 anni, per tornare in patria, all’Anversa, squadra per cui gioca tutt’ora.

Diretta/ Monza Verona (risultato finale 2-0): la chiude Colpani!

© RIPRODUZIONE RISERVATA