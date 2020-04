Radja Nainggolan distribuisce pasti ai poveri/ Volontario Caritas a Cagliari

Pubblicità

Radja Nainggolan si è reso protagonista di un bellissimo episodio nella battaglia contro il Coronavirus, onorando nel migliore dei modi il soprannome di Ninja. Il centrocampista del Cagliari, in prestito dall’Inter ai rossoblù con i quali aveva già vissuto anni felici, si è infatti presentato nelle scorse ore alla Fiera di Cagliari per distribuire pasti ai cittadini in difficoltà economica.

Marco Lai, direttore della Caritas diocesana del capoluogo sardo, ha raccontato la vicenda ai microfoni di Sky Sport con queste parole: “Nainggolan si è recato in un centro di emergenza e di distribuzione viveri ed è stato con il gruppo di volontari, ascoltando le famiglie e compilando le schede. Ha fatto una bella esperienza, di ascolto nei confronti di famiglie in difficoltà e che non riescono più a lavorare in vari settori”.

RADJA NAINGGOLAN VOLONTARIO PER LA CARITAS A CAGLIARI

Un gesto di volontariato e solidarietà per il quale Radja Nainggolan si è speso davvero molto. L’impegno del centrocampista ex Roma e Inter infatti è stato notevole, come ha spiegato ancora Marco Lai: “Immaginate che abbiamo accolto oltre 1200 famiglie in una settimana e Nainggolan ne ha ascoltato ben 150. È un calciatore importante, molto amato qui a Cagliari e averlo visto tra noi è stato bello”.

Questo episodio conferma infatti lo speciale legame che unisce Nainggolan a Cagliari, che lo fece decidere l’estate scorsa per il ritorno in rossoblù e ora lo ha spinto ad agire in modo concreto per le persone più in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus e non solo, dal momento che le mense per i poveri sono sempre attive. L’esperienza della grave malattia della moglie Claudia sicuramente ha contribuito a sensibilizzare Nainggolan: possoiamo senza ombra di dubbio dire che il centrocampista belga oggi ha segnato un gol bellissimo, anche se il campionato di Serie A è ancora fermo.



