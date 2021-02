Radja Nainggolan e Claudia Lai di nuovo insieme?/ La crisi è alle spalle

Radja Nainggolan e Claudia Lai di nuovo insieme? La crisi di coppia sembra alle spalle o almeno queste sono le sensazioni che arrivano dai social network dove li vediamo insieme e tranquilli con le loro figlie. GossipeTv.com ha sottolineato come nell’ultimo periodo si vociferava di una presunta sbandata del calciatore per una certa pr di nome Ginevra. Questo aveva portato, così si diceva, a una crisi con la possibilità di ricorrere per vie legali. Tanto che si era parlato anche di una data fissata per la separazione. La sensazione però è che tutto sia rientrato e che la coppia sia tornata a sorridere.

Radja Nainggolan e Claudia Lai di nuovo insieme? Un momento di cambiamenti

La vita di Radja Nainggolan e Claudia Lai ha vissuto una serie di scossoni non di poco conto negli ultimi anni. Il calciatore è passato da essere una bandiera della Roma alle difficoltà di Milano con l’Inter, finito in un clamoroso scambio con Nicolò Zaniolo che sembrava avvantaggiare i nerazzurri ma che si rivelò invece deleterio per loro. Il ritorno a Cagliari lo aveva affrontato con grande forza così come la moglie aveva lottato con un cancro al seno. Sicuramente ora meritano un po’ di tranquillità, vedremo se uno di fianco all’altra.



