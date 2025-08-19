Come funzionano i raduni degli ex concorrenti del Grande Fratello? Ecco cos'è successo all'ultimo incontro con Lorenzo Spolverato e prezzo

Da alcuni anni capita sempre più spesso che i concorrenti più in vista dell’edizione del Grande Fratello appena conclusa decidano di incontrare i fan. Per farlo in modo non dispersivo e anzi organizzato, mettono in piedi dei veri e propri raduni, durante i quali un gruppo abbastanza ristretto di fan ha modo di incontrare i propri beniamini. È accaduto anche quest’anno, prima con Helena Prestes e Javier Martinez e, più di recente, con Lorenzo Spolverato.

Quest’ultimo ha organizzato un incontro con i fan, tenutosi domenica 17 agosto, che ha avuto un prezzo ben preciso e si è tenuto all’interno di un locale privato. Un addetto all’organizzazione ha spiegato per filo e per segno come ha funzionato questo raduno con una segnalazione fatta a Lorenzo Pugnaloni e da lui pubblicata sul proprio sito.

Raduno di Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello: prezzo e cos’è successo

Stando a quanto raccontato nella lunga segnalazione, non si è trattato “di un raduno, bensì di un evento privato dove noi abbiamo chiesto la disponibilità al locale, un’area del ristorante ed un privé”. Il prezzo è stato di €55 a persona, nel quale era compresa la cena, con “un hamburger di carne o di pesce a scelta” e “un calice di vino e chi non beveva un analcolico”. Il tutto si è tenuto all’interno del privé di un locale, presidiato da un bodyguard che dava accesso soltanto a coloro che facevano parte della lista del raduno. Lorenzo Spolverato ha dunque trascorso la serata con i suoi fan, salutando poi anche dal palco tutti i presenti nel locale. “Lorenzo si è fermato con tutte le fan per parlare, per fare foto e rispondere a tutte le domande ed ha risposto a tutto quanto: – si legge nella segnalazione, che conclude svelando – è stato dalle 20:15 all’una meno un quarto; poi, è andato via”.