Raf/ Che fine ha fatto? I suoi fan pazzi della figlia Bianca…

Raf sul palco dell’Anno che Verrà su Rai1

Che fine ha fatto Raf? Questa sera lo ritroveremo pronto con il microfono in mano a cantare i suoi successi in attesa del countdown che metterà fine per sempre a questo complicato 2020. L’artista sarà sul palco insieme ai suoi colleghi protagonisti de L’anno che verrà in onda su Rai1 con Amadeus pronto a tenere le redini del programma. In molti però si chiederanno: ma che cosa ha fatto Raf in questi ultimi anni? Uno dei protagonisti della musica italiana è rimasto un po’ fermo al palo come tutti i suoi colleghi impossibilitato a fare musica dal vivo e lanciarsi in un nuovo tour. Proprio in questi ultimi anni Raf è stato protagonista di un tour insieme all’amico e collega Umberto Tozzi con il quale ha girato in lungo e in largo l’Italia dopo la pubblicazione di un album con i loro successi più un inedito dal titolo Come una danza.

Tutti pazzi della foto con Bianca, la bellissima figlia…

In seguito, il cantante si è occupato anche di un duetto di successo col figlio D’Art in Samurai e poi in Liberi di Danti con Fabio Rovazzi, ciliegina sulla torta è stata la pubblicazione di un album live relativo al tour con Umberto Tozzi. In questo periodo complicato anche i suoi social sono affollati di pensieri, di saluti a grandi amici come Paolo Rossi o Stefano d’Orazio, e soprattutto ad emozioni che non ha voluto nemmeno esprimere a parole augurando un Buon Natale ai suoi fan. In molti, però, hanno notato anche che tra i suoi ultimi scatti ce n’è uno dedicato alla figlia Bianca e l’attenzione si è subito spostata su di lei. Bella come la madre e dalla sguardo intenso, la figlia di Raf potrebbe presto diventare una star della tv basta solo che l’interesse di tutti continui a crescere proprio come in questi ultimi giorni da quando papà Raf le ha fatto gli auguri per il suo compleanno.



