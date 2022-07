Raf/ Cosa c’entra con Jovanotti? La sorpresa che stravolge i fan

Avete mai pensato a Raf e Jovanotti l’uno vicino all’altro sul palco? No, non accadrà oggi a Battiti Live 2022 ma è successo poco fa visto che nell’ultimo Jova Beach Party di Cerveteri il cantante è stata la grande sorpresa, insieme a Paola Turci, riservata da Lorenzo Cherubini ai suoi fan. Non capita molto spesso di vedere insieme sullo stesso palco tre mostri sacri del mondo della musica come quelli appena citati. Per Raf è stato un piacere ritrovarsi di fronte alla gente di Cerveteri prendendo parte a un evento straordinario come il Jova Beach Party, qualcosa di differente da un concerto e di molto diverso da quello che vedremo stasera quando l’artista si presenterà col suo nuovo brano. Finalmente dopo ben sette anni di silenzio torna a fare parlare di sé e della sua musica pop melodica, con un nuovo singolo dal titolo “Cherie” uscito proprio in questi giorni un inno alla gioia che mette in corpo la voglia di tornare a sorridere e a ballare.

Raffaele Riefoli in arte Raf, anno di nascita 1959 e una carriera di grande successo alle spalle, diplomato all’Accademia delle belle arti di Firenze in architettura sa già bene che quella non sarà la sua strada, infatti dopo essere stato a Londra e aver formato il gruppo dei “Caffè Caracas” torna in Italia conosce Bigazzi e inizia la sua carriera artistica in continua crescita. Grande successo del suo primo album in inglese dal titolo “Self control” chiunque abbia vissuto quegli anni saprà intonare le note del ritornello. Molte partecipazioni al Festival di Sanremo sia come cantautore, al suo attivo e grandi successi come “Cosa resterà di questi anni ottanta”, “Ti pretendo” che come autore tutti ricorderanno “Gli altri siamo noi” e “si può dare di più” per le quali a scritto il testo cantato da Gianni Morandi Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri.

L’elenco dei successi discografici di Raf è lunghissimo e pieno di grandi soddisfazioni, anche in amore sembra essere stato molto fortunato sono più di venticinque anni che è felicemente sposato con Gabriella Labate la coppia ha due figli Bianca e Samuele. In una recente intervista Raf si è definito un padre giocoso il tanto che basta. La coppia quattro anni fa è stata sconvolta dalla malattia rara che ha colpito la moglie di Raf costringendola a un lungo ricovero e un intervento. È stato sicuramente questo il motivo che ha tenuto il cantante lontano dalle scene molto più di quanto avesse previsto. Quando la malattia entra nelle famiglie il tempo sembra fermarsi e tutto si rallenta. Oggi che finalmente le cose sembrano andare meglio ecco che Raf intraprende un tour con l’amico Umberto Tozzi.

