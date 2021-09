Raf moglie e figli: Gabriella Labate, Samuele e Bianca/ La nostra è una vita normale

Gabriella Labate, Samuele e Bianca sono rispettivamente la moglie e i figli di Raf, il cantautore di tanti successi: da ‘Self Control’ a “Infinito’. Un grande amore quello tra la ex ballerina e il cantautore italiano che sono legati da più di 25 anni che si sono incontrati per caso durante una trasmissione televisiva. A rivelarlo è stata proprio la ballerina e conduttrice televisiva che ha lavorato per diversi anni al Bagaglino di Pier Francesco Pingitore prima di approdare in tv come conduttrice di ‘Scherzi a parte’. “Ci siamo incontrati in una trasmissione, lui cantava, io ballavo. È stato un incontro vero, fatto di sguardi” – ha dichiarati la ex ballerina del Bagaglino in una intervista rilasciata a Vanity Fair.

Un incontro che però non l’aveva colpita particolarmente. La Labate, infatti, ricordando quell’incontro ha rivelato: “mi ha invitato a cena. All’inizio a me stava antipatico perché mi sembrava un altro tipo di persona, poi ho capito com’era davvero. Comunque a quella cena non ci sono andata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non c’era modo di avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, lui non c’era ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua lettera”.

Gabriella Labate e Raf: l’amore e i due figli

Da quella cena però tra Gabriella Labate e Raf è nato un grandissimo amore. La coppia, infatti, è felicemente innamorata e sposata da circa 25 anni. La coppia si è anche unita in matrimonio e ha avuto due figli: Samuele e Bianca. Nessuna crisi o difficoltà per la coppia che non ha alcuna ricetta d’amore eterno, ma semplicemente vivere la quotidianità e la vita con normalità. “Non ci siamo mai chiesti il segreto del nostro amore” – ha dichiarato la ballerina e conduttrice – “noi, un’ora e per sempre. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto”.

In realtà la coppia ha dovuto affrontare un momento molto difficile, quando da un giorno all’altro Gabriella si è ammalata: “quattro anni fa ho dovuto affrontare un gravissimo problema di salute. Patologia rarissima scoperta la mattina di un giorno qualunque”. Per fortuna tutto è andato per il meglio come ha raccontato la donna: “ora sto bene e sorrido, ma in questo periodo di incertezze e paure, spesso mi volto indietro e li ci ritrovo me stessa 4 anni fa con 14 chili in meno e una lunga cicatrice dal petto fino al pube”.



