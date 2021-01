Rafa Benitez torna al Napoli?/ Idea se Gattuso crollasse, c’è anche la Roma

Rafa Benitez e il Napoli, una storia che può ricominciare? Le voci sulla panchina di Gennaro Gattuso in bilico si fanno insistenti dopo la sconfitta di Verona, sui social impazza l’hashtag #GattusoOut e nel frattempo Rafa Benitez si libera dal Dalian. Dalla Cina infatti ecco la notizia che, dopo due stagioni problematiche alla guida del club cinese, Rafa Benitez lascia la panchina del Dalian Renzhiye Zuqiu Julebu, più semplicemente noto come Dalian (nome della città della provincia di Liaoning), nel quale gioca anche Marek Hamsik. Anni tormentati in particolare dal Coronavirus, un’esperienza dunque sofferta per Benitez nel campionato cinese, ora definitivamente chiusa: il tecnico spagnolo dunque torna libero sulla piazza e, sarà un caso oppure no, questo succede proprio mentre il Napoli vive un momento complicato, con la panchina di Gennaro Gattuso in discussione dopo una successione di risultati non esaltanti, a parte il 6-0 contro la Fiorentina che però è stato seguito dalla sconfitta in Supercoppa Italiana e dal ko a Verona.

RAFA BENITEZ, L’ADDIO ALLA CINA E LA POSSIBILE IDEA NAPOLI

Come si accennava, tra le motivazioni addotte da Rafa Benitez per spiegare l’addio al Dalian c’è anche la pandemia che ha reso difficile non solo allenare, ma anche vivere a migliaia di chilometri di distanza da casa, con le notissime difficoltà negli spostamenti. La sensazione però è che Benitez resterà disoccupato solo per poco tempo: ora infatti già si sprecano le voci in riguardo al futuro dello spagnolo in vista di un possibile ritorno nel calcio europeo. In particolare ci potrebbe essere l’Italia in primo piano. Infatti, secondo quanto ha scritto ieri il Sunday Times, Rafa Benitez sarebbe già finito nelle idee di due club della nostra Serie A: la Roma in caso di un addio di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa (ancora più tormentata di quella del Napoli) e soprattutto il Napoli, club che lo spagnolo conosce bene. Rafa è già stato infatti sulla panchina azzurra per due stagioni dal 2013 al 2015, prima di lasciare Napoli per andare al Real Madrid e successivamente al Newcastle ed infine in Cina. Più verosimile, però, sembrerebbe l’ipotesi Celtic, il cui manager Neil Lennon appare sempre più in discussione: la situazione al Napoli dovrebbe precipitare per mettere davvero a rischio Gattuso in tempi brevi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA