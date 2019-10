Rafa Nadal ha sposato Maria ‘Xisca’ Perello/ Matrimonio segretissimo e senza Federer

Non ci sono foto, non ci sono particolari info e soprattutto non ci sono quelle solite carrellate social che tanto amano i vip di quest’oggi: Rafael Nadal si è sposato con la sua inseparabile Maria “Xisca” Perello dopo ben 15 anni di fidanzamento e il suo matrimonio è rimasto uno dei più blindati di questo 2019. Il tennista e super campione di Manacor si è sposato nella sua Maiorca – per la precisione a Sa Fortalesa – portando all’altare la sua storica fidanzata oggi 31 enne: cerimonia da favola nel castello del 17esimo secolo all’interno del comune di Pollenca, ma zero telecamere o “spie” all’interno della lista degli invitati, tanto da non avere neanche una foto di questo bellissimo matrimonio celebrato tra i due fidanzati solidissimi e fedelissimi. In generale proprio nella vita sportiva e non di Rafa Nadal la “mondanità” non è certo il suo primo interesse: le foto con la bellissima Xisca si contano sulle dita di una mano e non v’è da stupirsi che dunque questo matrimonio abbia fatto filtrare ben poco dei suoi invitati o contenuti.

IL MATRIMONIO IN GRAN SEGRETO DI RAFA NADAL

Secondo quanto riportato da El Pais, uno dei pochi quotidiani con qualche info “sfumata”, il matrimonio Nadal-Perello è andato in scena attorno all’ora di pranzo di sabato 19 ottobre, all’aperto. Dopo cocktail e ricevimento, continuati poi fino a tarda sera: secondo invece Vanity Fair, «L’abito di lei è stato realizzato su misura da Rosa Clará, il tennista invece ha scelto un completo blu sartoriale di Brunello Cucinelli». Per capire il livello di discrezione richiesto dal vincitore di 19 slam in carriera (secondo di tutti i tempi dietro ai 20 di Roger Federer), erano strettamente vietati i telefoni cellulari all’interno della cerimonia e del ricevimento successivo. Quel che è noto è che erano presenti il Re emerito di Spagna Juan Carlos e la moglie Sofia, molti vip spagnoli e diversi protagonisti del tennis mondiale: il coach Carlos Moya e poi anche Feliciano Lopez, Fernando Verdasco e David Ferrer. Non c’era invece il suo acerrimo rivale ma amico fuori dal campo Roger Federer, impegnato in attività di promozione del torneo di Basilea. Maria Xisca Perello è una semplice assicuratrice (lavora nel paese d’origine di Nadal), conosce Rafa da quando sono bambini e stanno insieme fin dai tempi delle superiori. Una favola tanto bella quanto discreta convolata oggi nelle attese e segretissime nozze.

