Rafa Nadal salta gli Australian Open 2024/ Strappo muscolare: lo spagnolo dà forfait (oggi 7 gennaio)

RAFA NADAL SALTA GLI AUSTRALIAN OPEN 2024

Doccia gelata per Rafa Nadal: lo spagnolo infatti salterà gli Australian Open 2024, è una notizia ufficiale perché annunciata da lui stesso tramite i social. Il motivo è uno strappo muscolare, un infortunio subito nel corso del match contro Jordan Thompson: Nadal come noto ha scelto il torneo 250 di Brisbane, uno degli apripista dello Slam di Melbourne, per il suo grande ritorno in campo a quasi un anno di distanza; un evento che normalmente non avrebbe forse preso in considerazione, ma che gli serviva per scaldare i motori e testare la sua condizione fisica e atletica.

Dopo aver battuto Dominic Thiem – in una sfida vintage della quale si potrebbe parlare per ora, anche solo di quello che avrebbe potuto rappresentare – e Jason Kubler, Nadal ha incrociato Thompson dal quale è stato sconfitto in tre ore e mezza, sprecando anche tre match point. Sensazioni davvero positive quelle lasciate sul campo dal maiorchino, ma purtroppo nei giorni seguenti è arrivato il responso della risonanza magnetica, che ha concretizzato quei dolori all’anca che Nadal aveva accusato nel corso della partita: strappo muscolare, ritorno in Spagna e addio Australian Open 2024.

IL FUTURO DI NADAL

Certamente una brutta botta per aprire l’anno: il 2024 potrebbe anche essere l’ultimo di Nadal nel circuito del tennis professionistico, considerata la carta d’identità e la sua storia recente sui campi. Certo: in epoca passata il vincitore di 22 Slam ha più volte dimostrato di saper tornare grande dopo lunghi periodi di inattività (nel 2013 per esempio, quando ebbe uno degli anni migliori in carriera) con straordinaria forza di volontà, ma bisogna anche dire che l’età era un’altra, e che oggi sicuramente il fisico non asseconda più Nadal come poteva fare un tempo.

Intanto sarà un grande peccato non vedere l’ex numero 1 Atp al via degli Australian Open 2024: un Major che Rafa ha vinto due volte, tornando a trionfare nel 2022 dopo ben 13 anni di attesa dal primo successo. Un peccato anche per la rivalità a distanza con Novak Djokovic, che avrebbe potuto consegnarci un altro splendido incrocio: non sarà questo il caso, inoltre il serbo che sembra non conoscere soste potrebbe ora staccare il grande rivale per numero di Slam vinti, ma questo ovviamente lo scopriremo solo quando gli Australian Open 2024 prenderanno il via.











