Rafa Nadal salta il Roland Garros 2023/ E annuncia il ritiro: “Non mi diverto più”

RAFA NADAL SALTA IL ROLAND GARROS

Adesso è ufficiale: Rafa Nadal non giocherà il Roland Garros 2023. Lo Slam che lo ha consegnato alla leggenda, con 14 titoli (è un record assoluto per numero di titoli nello stesso torneo) partirà stavolta senza di lui: un duro colpo, ma era nell’aria e, come aveva già detto Boris Becker, il fatto che Nadal avesse saltato tutti i tornei di preparazione all’evento lasciava intendere che qualcosa ci fosse. Adesso, Nadal lo ha ammesso in una conferenza stampa che aveva indetto e annunciato ieri: salterà il Roland Garros, perché la lesione non è guarita e dunque non ci sono le condizioni per tornare in campo. Ricordiamo che Rafa non ha giocato a Montecarlo, Madrid e Roma così come a Barcellona.

Rafael Nadal, racchetta rubata all'Australian Open/ Video “Presa dal raccattapalle!”

Tornei che lo hanno consegnato alla leggenda e ne hanno fatto il numero 1 di tutti i tempi sulla terra rossa. Purtroppo adesso Nadal si trova in una situazione delicata: l’infortunio non si è ancora risolto, l’età avanza e dunque il secondo Slam stagionale, che ha vinto anche lo scorso anno, non lo vedrà partire ai nastri di partenza. Quest’anno Nadal, dopo tempo immemore (altro record) è uscito per la prima volta dalla Top Ten del ranking Atp: adesso, si preannuncia la parola fine sulla sua straordinaria carriera. Intanto, lo spagnolo ha fatto sapere che il tentativo di rientro in campo sarà per le finali di Coppa Davis a fine anno: non ci sarà dunque nemmeno a Wimbledon e agli Us Open.

"Rafael Nadal si ritirerà dal tennis"/ Mats Wilander: "C'è già la data..."

IL 2024 ULTIMO ANNO DI NADAL

Infatti, nella seconda parte della sua conferenza stampa, Rafa Nadal ha anche annunciato che il 2024 sarà il suo ultimo anno. Ci apprestiamo dunque a salutare un’altra leggenda del tennis, anche se non è chiaro esattamente quando: alla domanda sul possibile addio dopo le Olimpiadi di Parigi, che chiaramente si disputeranno nel suo giardino di casa, Nadal ha risposto che la possibilità di giocarle esiste ma non è ovviamente una certezza. Interessante quello che ha detto poco prima: “Non mi diverto più, dopo la pandemia ho provato a tenere duro ma non è stato facile”.

"SHAKIRA E NADAL HANNO AVUTO RELAZIONE SEGRETA"/ Lo scoop: "Intensa storia d'amore…"

Ad ogni modo, l’idea di fermarsi a lungo adesso deriva anche dalla volontà di vivere un 2024 da protagonista: se deve essere il suo ultimo anno come tennista, e lo sarà, allora Nadal vuole fortemente che possa essere un anno da vincente, quantomeno speso nel tentativo di mettere altri trofei importanti in bacheca. Così ha affermato, sostenendo che la decisione di dire stop sia la migliore per il suo corpo. Di certo adesso vivremo un prossimo anno tutto legato al lungo addio a Rafa Nadal: è proprio vero che l’epoca dei Big Three sta finendo, tutti noi avremmo voluto che proseguisse per sempre ma purtroppo il tempo passa anche per queste icone del tennis…











© RIPRODUZIONE RISERVATA