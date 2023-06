Rafael Leao rinnova con il Milan/ Ufficiale: nuovo contratto fino al 2028 (calciomercato, oggi 2 giugno)

RAFAEL LEAO E IL MILAN, UFFICIALE IL RINNOVO DI CONTRATTO

Rafael Leao rinnova il contratto con il Milan, che adesso porta come data di scadenza il 30 giugno 2028, fra ben cinque anni, chiudendo quella che rischiava di diventare una vera e propria telenovela del calciomercato. Lo ha confermato lo stesso Rafael Leao una volta uscito dalla sede del Milan, intercettato dai cronisti intorno alle ore 15.45 di oggi, venerdì 2 giugno: “Vado in vacanza sereno. Rinnovo e sono felice, lo volevo fare da tanto, speriamo di fare grandi cose in futuro. L’anno prossimo vogliamo vincere tante cose. Cambio numero? Vediamo. Il 17 è un numero speciale per me…”.

Nagelsmann al Napoli? Calciomercato news/ De Laurentiis vuole l'ex Bayern (1 giugno)

Il numero di maglia però evidentemente è l’ultimo dei problemi per i tifosi del Milan, che sono felici per la certezza che Rafael Leao resterà ancora nella loro squadra del cuore. Il Milan aveva anticipato il rinnovo pubblicando un post sul surf, dal momento che Leao è un grande appassionato della tavola e spesso esulta così: “La marea sta arrivando”, hanno scritto i rossoneri. Poi è arrivata anche la nota ufficiale pubblicata sul sito della società, per il sigillo formale del rinnovo del contratto: “Il Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rafael Alexandre da Conceição Leão fino al 30 giugno 2028”.

Calciomercato Bayern Monaco, "caos" societario: diversi giocatori in partenza/ La situazione

LE CIFRE DEL RINNOVO DI RAFAEL LEAO CON IL MILAN

Analizziamo anche le cifre del nuovo contratto che lega Rafael Leao al Milan fino al 2028, anche perché sono numeri decisamente importanti. Il portoghese avrà una clausola da 175 milioni e percepirà uno stipendio che potrà arrivare fino a 7 milioni l’anno, bonus compresi legati alle prestazioni. L’anno scorso è stato l’MVP della Serie A, uno dei trascinatori di Pioli verso lo scudetto, mentre in questa stagione 2022-2023 Rafael Leao ha collezionato con il Milan 14 reti e 15 assist in 47 presenze, anche se sarà decisamente da migliorare il dato di un solo gol in undici presenze in Champions League per diventare davvero una stella del calcio internazionale.

Karim Benzema all'Al Ittihad?/ Calciomercato, offerta monstre da 200 mln annui

Arrivato dal Lilla nel 2019, Rafael Leao finora ha segnato con la maglia del Milan 41 gol in 162 partite. A proposito di maglia e di numeri: adesso il portoghese potrebbe indossare anche la numero 10, indossata in passato da campioni leggendari della storia rossonera. Se Brahim Diaz dovesse tornare a titolo definitivo al Real Madrid, Leao avrebbe la sua numero 10. Il Milan può riscattare lo spagnolo per una ventina di milioni, ma i Blancos mantengono la cosiddetta recompra a 27. Oggi però è un giorno di festa (in tutti i sensi) per il rinnovo di Rafael Leao.











© RIPRODUZIONE RISERVATA