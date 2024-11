RAFAEL LEAO SU FONSECA: “TUTTO RISOLTO”

Rafael Leao è tornato a parlare di Paulo Fonseca dal ritiro del Portogallo, impegnato nelle due partite di Nations League; se però lo scorso ottobre l’esterno del Milan aveva come lanciato una frecciata al suo allenatore rossonero, sottolineando la fiducia di Roberto Martinez, questa volta la conferenza stampa pre-match contro la Polonia ha avuto toni decisamente più distensivi. “Gli attriti sono una questione risolta” ha detto Rafael Leao, spazzando via il campo da eventuali problemi non risolti con Fonseca. Il riferimento naturalmente è alle tre panchine consecutive che l’allenatore gli ha “regalato” con il Milan, unite alle continue dichiarazioni tra la necessità di spronarlo e le critiche al numero 10.

Chi è Claudio Ranieri?/ L'uomo dei miracoli e delle imprese impossibili, torna a Roma per amore

“Non ho nulla contro di lui, sono cose che succedono e le decisioni spettano a lui”: queste le parole di Leao, che ha poi aggiunto come non gli piaccia stare in panchina e che voglia sempre stare in campo per aiutare la squadra, sia essa il Milan o il Portogallo. Leao ha poi detto di essere consapevole di dovere e potere fare meglio, e che l’autocritica faccia parte del suo bagaglio; ha comunque espresso soddisfazione per le ultime partite disputate. Caso rientrato, dunque? Chissà, forse: bisognerà vedere, al rientro dalla nazionale, quale sarà l’impiego che Fonseca farà di Rafael Leao.

Calhanoglu lascia l'Inter?/ Calciomercato: "Ho un contratto, ma il futuro..." (oggi 14 novembre 2024)

FONSECA-LEAO, L’ORIGINE DEL CAOS

Il caos tra Rafael Leao e Paulo Fonseca si era generato nel corso della partita di campionato contro la Lazio: nel corso del cooling break l’esterno portoghese (entrato al 70’ e autore del gol del definitivo 2-2) e Theo Hernandez, il capitano del Milan, erano rimasti in disparte a parlottare tra loro mentre il loro allenatore arringava la squadra. Il gesto era chiaramente stato visto come una delegittimazione nei confronti di Fonseca; il quale ha comunque poi rimesso titolare Leao contro il Venezia (due assist) e ancora contro Lecce e Fiorentina, ma poi non lo ha fatto giocare contro l’Udinese e gli ha concesso meno di un’ora, sommata, nelle partite contro Napoli e Monza.

Video Roma Bologna (2-3)/ Gol e highlights: crollo giallorosso, gode Italiano (Serie A, 10 Novembre 2024)

Tornato titolare a Cagliari, Leao ha segnato due gol e qui probabilmente il clima si è disteso; tuttavia il giocatore resta sotto osservazione, possiamo dire così, anche per una stagione che non è ancora sbocciata come potrebbe, tanto che il portoghese sta ricevendo qualche critica di troppo per il suo operato. Sia come sia, dal ritiro del Portogallo Leao ha avuto parole di conciliazione verso Paulo Fonseca: la speranza è che il problema sia entrato e questo ovviamente al netto dell’impiego che il tecnico abbia in mente per il suo giocatore, perchè questi sono aspetti che giustamente devono anche esulare dai rapporti personali pensando all’equilibrio del Milan. Tra qualche giorno allora si vedrà quello che succederà…