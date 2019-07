Rafael Nadal/ “Io e non Ashleigh Barty sul centrale di Wimblendon? Valgo di più”

Rafael Nadal senza peli sulla lingua in conferenza stampa a Wimbledon 2019, si potrebbe tornare a parlare di sessismo nel tennis dopo la furia di Serena Williams di un anno fa. Reduce dalla facile vittoria su Joao Sousa per 6-2 6-2 6-2, il campione spagnolo è intervenuto ai microfoni dei cronisti per parlare del match valido per il quarto turno di Wimbledon e si è tornato a discutere del caso “campo centrale”: nonostante fosse una partita “scontata”, quella tra Nadal e Sousa è stata disputata sull’ambito centrale. Una polemica legata al fatto che Ashleigh Barty, tennista australiana numero uno al mondo, ha invece giocato il suo match sul campo numero 2. In conferenza stampa non è mancata la domanda per il maiorchino, che ha evitato le risposte di rito ed ha esternato il suo pensiero…

RAFAEL NADAL E LE PAROLE SU ASHLEIGH BARTY

«Lei è la tennista numero uno al mondo? Io sono il numero 2 al mondo ed ho vinto 18 tornei del Grande Slam. La mia risposta non è “sì o no”. La mia risposta è: “Hanno preso una decisione”, ma tu stai mettendo Ashleigh Barty davanti a me. Credo che entrambe le decisioni sarebbero state giuste», ha spiegato Rafael Nadal, ma poco dopo arriva una dichiarazione che non è passata inosservata a molti: «Nel mondo del tennis oggi, onestamente, sento di valere un pochino di più di Ashleigh Barty, anche se lei è la prima tennista del mondo e ha già vinto il Roland Garros e sta giocando incredibilmente bene. Ma non possiamo creare una polemica ogni singolo giorno». Come dicevamo, le parole di Nadal stanno facendo parecchio discutere sui social network e non è possibile escludere che la polemica diventi sempre più grande con il passare delle ore…

