Rafael Nadal, racchetta rubata all’Australian Open/ Video “Presa dal raccattapalle!”

Curioso episodio con vittima il campione del tennis, Rafael Nadal. L’atleta spagnolo si trova attualmente in Australia dove oggi ha affrontato il primo turno degli Australian Open, battendo il britannico Jack Draper. Proprio durante il match contro l’inglese, Rafael Nadal ha visto la sua racchetta…sparire. Tutta colpa del raccattapalle, stando a quanto spiegato dallo stesso iberico, rimasto sconcertato dopo aver scoperto il fattaccio.

“Ho bisogno che la mia racchetta torni indietro”, ha spiegato il 36enne campione in carica rivolgendosi all’arbitro di sedia sorridendo. A quel punto la partita è stata obbligatoriamente interrotta, con Nadal che ha chiesto di rimettere le corde alla sua racchetta per poter continuare il match. “Il raccattapalle mi ha preso la racchetta!”, ha gridato lo spagnolo ancora verso Draper, spiegando poi quale fosse stato l’oggetto della sparizione. Fortunatamente per l’atleta, alla fine è riuscito ad avere comunque la meglio sul suo avversario, superandolo con il risultato di 4 a 3 alla Rod Laver Arena, nonostante un calo nel secondo set.

RAFAEL NADAL, RACCHETTA RUBATA ALL’AUSTRALIAN OPEN: “NON MI HA DISTRATTO…”

“Non mi ha distratto – ha raccontato Nadal parlando con Eurosport alla fine del match – è stata solo una situazione divertente. Tengo sempre sotto controllo le racchette che mando a incordare, in questo sono molto meticoloso. Ma oggi un ballboy ha frainteso, e mandato a incordare quella con cui volevo giocare. Fortunatamente me l’hanno riportata in tempo”.

Un esordio quindi particolare per il maiorchino, che non senza difficoltà ha appunto battuto il britannico, numero 38 del ranking, con lo score 7-5 2-6 6-4 6-1, e dopo 3 ore e 43 minuti di partita. Fortunatamente per il numero due al mondo, il suo avversario non era al massimo della forma fisica e ciò gli ha permesso di iniziare nel migliore dei modi il torneo dei canguri, racchetta sparita permettendo. E a proposito della sparizione, nessuno ha idea di che fine abbia fatto: chissà che prima o poi non salti nuovamente fuori.

