“Rafael Nadal si ritirerà dal tennis”/ Mats Wilander: “C’è già la data…”

Rafael Nadal, campione di tennis, potrebbe presto ritirarsi. A dare l’annuncio choc sul futuro del fuoriclasse iberico è stato Mats Wilander, ex giocatore svedese vincitore di sette slam. Ne ha parlato nel corso di una diretta andata in onda sulle frequenze dell’emittente televisiva “Eurosport” e subito milioni di appassionati hanno cominciato sui social media a discutere circa l’eventualità di un addio al mondo della racchetta da parte del leggendario “Rafa”. Una prospettiva che, a giudizio di Wilander, non sarebbe così imminente, ma neppure così remota in termini di matrice cronologica.

"SHAKIRA E NADAL HANNO AVUTO RELAZIONE SEGRETA"/ Lo scoop: "Intensa storia d'amore…"

Ma quale sarebbe la data del ritiro di Rafa Nadal dal tennis? Wilander non ha dubbi: “Dopo gli ultimi successi in questo 2022, gli restano ancora tre o quattro anni di attività, soprattutto se resterà tra i primi otto al mondo. La questione anagrafica non è così rilevante perché lui sa che questo lavoro lo fa da quando aveva 17-18 anni. Quindi anche quando compirà 40 anni, cosa cambierà?”.

Fabio Fognini vs Rafa Nadal?/ "Non credete a tutto", poi la retromarcia: caos social

RAFAEL NADAL SI RITIRA DAL TENNIS? WILANDER: “COMPLICATO PER LUI MANTENERE A LUNGO UNA CLASSIFICA COSÌ ALTA”

Insomma, il futuro di Rafael Nadal sarebbe in bilico, ma del resto qualsiasi giocatore di tennis, giunto all’età dello spagnolo, comincerebbe a porsi qualche interrogativo circa l’opportunità di interrompere la sua carriera e su quale sia il momento più idoneo per farlo.

Wilander, dal canto suo, sempre a “Eurosport” ha puntualizzato: “Penso che sarà complicato per Rafael Nadal mantenere la sua classifica così alta, ma potrà vincere ancora altri slam. Questo obiettivo secondo me sarà più semplice rispetto a quello di restare tra i primi tre in classifica, anche perché Nadal non ne ha bisogno. Ovviamente tutto dipenderà dagli infortuni: se lo lasceranno in pace, potrà ancora dire la sua”. Considerata la condizione fisica mostrata anche di recente, per Rafael Nadal il sipario potrebbe non essere proprio dietro l’angolo (e gli appassionati di tennis si augurano che sia così).

Xisca Perello, moglie Nadal, aspetta il primo figlio/ Il tennista: "Diventerò papà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA