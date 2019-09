RAFAEL NADAL/ Trionfo Us Open, ma Kyrgios lo provoca: “Medvedev meglio di lui”

Che tra Nick Kyrgios e Rafa Nadal non ci sia un rapporto idilliaco è noto da tempo. L’ultimo episodio controverso tra i due si è verificato nello scorso torneo di Wimbledon, quando nel corso di una partita molto lottata – e tecnicamente e dal punto di vista mentale – l’australiano rifilò una pallinata al maiorchino. Non un colpo da “cartellino rosso”, ma di certo un pugno “sotto la cintura” che dà la dimensione di quanto sia scarso il feeling tra i due. La conferma dell’antipatia tra il mancino di Manacor e l’istrionico Kyrgios è arrivata nelle ultime ore, subito dopo il trionfo di Nadal in 5 set nella finale degli Us Open contro Daniil Medvedev. Cosa c’entra Kyrgios? Ebbene, nel suo piccolo, il tennista australiano eliminato precocemente nel torneo di Flushing Meadows, ha trovato il modo di prendersi la scena.

RAFAEL NADAL E LA PROVOCAZIONE DI KYRGIOS

Tutto ha preso il via da una Instagram Stories pubblicata dopo il successo di Nadal nella Grande Mela sul russo Medvedev. Nick Kyrgios ha pubblicato una foto divisa in tre parti: ai due estremi Nadal e lui e al centro il finalista sconfitto, con sotto la scritta “My favourite player”. Un modo molto evidente per indicare quale fosse stato, al di là dell’esito dell’incontro, il suo tennista preferito in campo: ovvero Daniil Medvedev. Kyrgios ha così “delegittimato” il successo di Nadal contro l’astro nascente del tennis mondiale, arrivato davvero ad un passo dall’impresa. Siamo pronti però a scommettere su un fatto: Nadal accetterà serenamente il parere del “rivale” (per ora più che altro fuori dal campo, visto il rendimento altalenante di Kyrgios) stringendo tra le braccia il trofeo che indica il suo 19esimo Slam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA