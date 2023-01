RAFFAELA, SORPRESA ALLA NIPOTE ALESSIA A C’È POSTA PER TE/ Arriva De Martino: “Hai affrontato troppi dolori”

Oltre a zia Raffaela per Alessia a c’è posta per te arrivano anche le migliori amiche che introducono il suo ‘principe’: Stefano De Martino. “Spesso la vita può regalarci momenti bellissimi, come quello che sta per accadere. Sta per arrivare un bellissimo principe azzurro, però prima devi farmi una promessa importantissima: devi promettere a tutti che da questa sera sarai più sicura di te stessa e crederai in te stessa.” Alessia promette ed ecco che dalle scale arriva Stefano De Martino con tanto di fiori per lei.

“Ho ascoltato la vostra storia, non senza fatica, e pensavo che la vita molte volte ci porta via le persone che amiamo e ci amano, poi però ce ne porta altre. Tu hai tanto amore attorno”, esordisce Stefano, sottolineando la forza che Alessia ha avuto nell’affrontare tutti questi dolori e complimentandosi con lei per la persona che è. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Raffaela, sorpresa alla nipote Alessia a C’è posta per te

La nuova puntata di C’è posta per te 2023 ha inizio con la storia di un regalo. Fa il suo ingresso in studio il primo ospite di questa sera: si tratta di Stefano De Martino. È lui il dono speciale che Raffaela vuole fare a sua nipote Alessia. La donna spiega di sentirla come una figlia avendola cresciuta come se fosse sua mamma: Alessia infatti ha perso entrambi i genitori, prima la sua mamma e poi il suo papà

“Mio fratello guidava il camion, – ha spiegato Raffaela – si sente male due volte, va in ospedale ma gli dicono di dover fare solo degli accertamenti. Poi tre giorni dopo la seconda volta in cui si sente male si sente di nuovo male dopo la colazione e muore tra le braccia di Alessia”.

Raffaela e la nipote Alessia: storia di un amore e di drammi

Alessia ha accettato l’invito di Maria De Filippi e fa il suo ingresso inconsapevole che dall’altra parte della busta ci sia la sua zia-mamma. Crolla in lacrime infatti la ragazza di fronte alla visione di chi le ha andato la posta: “Sei bellissima”, esordisce mamma Raffaela dall’altra parte della busta, “Sei la mia principessa” continua. Maria De Filippi inizia dunque a leggere alla ragazza una straziante lettera ricca di amore.











