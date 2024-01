RAFFAELA, VINCENZO E MARIA, STORIA DRAMMATICA A C’È POSTA PER TE: “ORFANI”/ Il regalo di Paolo Bonolis

L’arrivo di Paolo Bonolis nello studio di C’è posta per 2024 stempera la drammaticità del racconto della storia di Raffaela, Vincenzo e Maria, regalando loro risate e gioia. Bonolis ha per loro un dono in denaro, che mostra soltanto ai ragazzi; poi presenta loro il fidanzato di Raffaela: Ciro. Il siparietto è molto divertente e lascia poi spazio alle parole di Maria per la sorellina.

“Tu non ti devi mai sentire un peso, perché tu sei la nostra sorellina e noi ci prenderemo sempre cura di te, sempre!” ammette la donna, che corre poi, insieme al fratello, ad abbracciare Raffaela. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Raffaela fa una sorpresa ai fratelli a C’è posta per te 2024: la drammatica storia

La prima puntata di C’è posta per te 2024 si conclude con la storia di un regalo. Maria De Filippi presenta e accoglie in studio Paolo Bonolis. L’incontro con l’amatissimo conduttore italiano è il dono che una giovane donna, Raffaela, vuole fare ai suoi fratelli, Maria e Vincenzo, che sono stati per lei come due genitori. Suo padre infatti muore quando lei ha 18 anni e 9 mesi dopo muore anche la mamma.

Raffaela ha deciso di ringraziare in modo speciale i suoi fratelli, e quando li ritrova dall’altra parte della busta di C’è posta per te, è un fiume in piena: “Noi tre purtroppo siamo diventati orfani ben presto. Non abbiamo avuto modo di superare la morte di papà perché subito dopo c’è stata la perdita di mamma. Siamo diventati orfani nello stesso momento, ma voi oltre questo peso ne avete avuto un altro: quello di avere una figlia in più che sono io. Sono sei anni che vi svegliate con un pensiero in più e io ci sto tanto male, perché so di non poterci fare niente.”

La storia di Raffaela, Vincenzo e Maria a C’è posta per te 2024

Il racconto che Maria De Filippi fa leggendo la lunga lettera di Raffaela per i due fratelli maggiori porta alla luce la storia di una famiglia serena, unita, felice ma indigente. I problemi economici ci sono sempre stati nella loro famiglia, anche quando c’erano ancora i genitori; questo però non comprometteva la loro felicità. Oggi Raffaela vive con sua sorella Maria, suo marito e i figli ma spera un giorno di potersi permettere una casa tutta sua e non essere più un peso per loro.











