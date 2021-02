Raffaele attacca Rudy Zerbi ad Amici 2021/ “Subdolo e meschino. Mi ha umiliato”

Raffaele Rende si scaglia contro Rudy Zerbi. L’insegnante di canto di Amici 2021 continua a non apprezzare l’interpretazione di Raffaele a cui, nello scorso appuntamento del pomeridiano di Amici ha chiesto di esibirsi su un brano. Una richiesta che non è piaciuta a Raffaele che si è sfogato con Enula tirando fuori il proprio malumore per il trattamento che riceve da Zerbi. “Zerbi è subdolo e meschino. L’altra volta si è alzato e io non ho detto niente, perché sono stato educato in questo modo dai miei genitori. Mi è passata questa cosa, l’ho pure giustificata. Pensavo che c’era del bene in fondo, evidentemente invece non c’è”, si è sfogato Raffaele che vorrebbe un atteggiamento diverso da parte dell’insegnante.

RAFFAELE RENDE E IBLA CONTRO RUDY ZERBI AD AMICI 2021

Raffaele Rende, dalla sua insegnante Arisa, è considerato uno dei migliori talenti della scuola di Amici 2021 diversamente da ciò che, invece, pensa Rudy Zerbi. Stanco di ricevere critiche, durante uno sfogo con Ibla, aggiunge: “Riconosco che interpretare non è il mio forte. Io sono nato per essere un performer e sono qui per studiare. Non capisco perché mi abbia fatto cantare un altro brano. Mi ha umiliano. E’ cattivo, è stata una sfida per lui”. Ibla si ritrova d’accordo con Raffaele e, a sua volta, ammette di non aver gradito le critiche di Zerbi sulla sua interpretazione di Don Raffae’ di Fabrizio De André. Sul divano, mentre chiacchierava con Raffaele, ha così ironizzato sul giudizio dell’insegnante. “Rudy, vienimi a raccontare Don Raffae’“. Come reagirà Zerbi di fronte alle parole degli allievi?



