Antonio e Raffaele, la storia di due fratelli divisi a C’è posta per te 2025

La seconda storia della settima puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonisti Raffaele e Cristina, marito e moglie. È lui in realtà a chiamare per suo fratello Antonio, che non vuole più vederlo e sentirlo. La rottura arriva dopo la morte del loro papà, quando Cristina inveisce contro la moglie di Antonio, Anna, durante il funerale dell’uomo, impedendole di vedere il suocero.

C'È POSTA PER TE 2025, 7A PUNTATA/ Diretta e storie: la sorpresa di Gigi D'Alessio, due fratelli "distanti"

Prima della morte dell’uomo, è la mamma dei due fratelli ad ammalarsi di cancro. La donna muore nel 2018, e in quel periodo Antonio si fa vedere poco, nonostante la malattia della madre. Suo padre, dopo la morte della moglie, si trasferisce da Raffaele e Cristina ma, dopo un anno, si ammala a sua volta di tumore al colon. Anche in quell’occasione, Antonio e la moglie Anna sono quasi inesistenti (lui solo con telefonate). È Cristina ad accudire completamente il padre fino alla fine. È il 2023 quando il padre va in coma e, finalmente, Antonio va a trovarlo in ospedale. L’uomo, poco dopo, muore, e Raffaele chiede al fratello che al funerale non venga la moglie Anna. Lei però va lo stesso e questo scatena la furia di Cristina e una lite accesa tra le due. Da allora, i loro rapporti sono interrotti.

PINA, SORPRESA DEI FIGLI A C'È POSTA PER TE 2025: "VEDOVA A 36 ANNI"/ Regalo speciale di Gigi D'Alessio

Le parole di Raffaele per il fratello Antonio: “Papà ci avrebbe voluto vedere uniti”

Antonio e Anna hanno accettato l’invito a C’è posta per te 2025. È Raffaele, allora, ad esordire, chiedendo al fratello di chiudere le ostilità per il ricordo dei loro genitori. “È un anno che non ci sentiamo e vediamo e questo mi dispiace, perché tra noi c’è sempre stato un grande affetto. – ha esordito Raffaele – Se è successo tutto questo è perché tu sei stato assente nella malattia di mamma e papà. Io avevo bisogno di una spalla forte come la tua che mi aiutasse moralmente, ma tu non c’eri. Papà desiderava vedere i tuoi figli ma tu non glieli hai mai portati. Se sono qui oggi, però, è perché ti voglio bene e perché papà avrebbe voluto che noi fossimo uniti e non divisi”.