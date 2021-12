Raffaele Fiorella, Il Collegio 6/ Diploma alle porte, il Preside lo premia: “Talento”

Non ci sono dubbi sul fatto che Raffaele Fiorella sia stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione de Il Collegio. Siamo ormai giunti all’ultima puntata, ciò vuol dire che è momento di scoprire chi riuscirà a conquistare il tanto ambito diploma e chi, invece, dovrà tornare a casa con l’obiettivo incompiuto. Ad oggi Fiorella è riuscito a portare avanti un percorso abbastanza equilibrato, fatto sì di alti e bassi ma non tra i peggiori di questa edizione.

Di certo si è distinto per la sua simpatia, per il buonumore che ha spesso diffuso in classe e per alcune perle che ha regalato al pubblico nel corso delle varie puntate. Proprio nella penultima, il collegiale è riuscito anche ad ottenere un premio speciale dal Preside per il suo talento da telecronista. Come si comporterà nella puntata in onda questa sera su Rai 2? Riuscirà a concludere il suo percorso in bellezza?

Raffaele Fiorella de Il Collegio 6: la risposta a chi lo definisce ‘un idolo’

Va detto che Raffaele Fiorella è molto amato anche sui social. Tuttavia, a chi l’ha definito ‘idolo’, il ragazzo ha voluto replicare con grande umiltà e un tocco di saggezza. Queste le sue parole in un video su TikTok: “Io spesso vengo chiamato, sia per strada sia sui social, idolo però io non lo sono perchè non sono un esempio da seguire: sono un ragazzo normale che ama il calcio e si è divertito in televisione. Gli idoli sono le persone che salvano vite, che lottano in ospedale stringendo i denti, quelli che mantengono le famiglie. Mi avete anche scritto che sono bravissimo e rispondo a tutti i commenti ma a me non è pesato, non ho fatto nulla di eccezionale. A me sono due click, ma per una persona che guarda il Collegio può essere importante ricevere una risposta. Io lo so perché sono stato anche io uno spettatore negli anni passati.”

