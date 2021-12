Raffaele Fiorella, Il Collegio 6/ Dopo il duro affronto alla Petolicchio, a rischio?

Raffaele Fiorella lo scorso martedì 7 dicembre durante la sesta puntata de Il Collegio 6 si è distinto per una spiccata simpatia e ironia. Il giovane a inizio settimana ha avuto l’opportunità di rivedere il padre, ospite per una giornata per un convegno dedicato al rapporto a 3 tra scuola-genitori-figli. Terminato l’emozionante incontro e la serie di attività condivise con il genitore, Fiorella si è reso protagonista di un evento poco gratificante. Con la complicità di alcuni collegiali, ha deciso di boicottare la lezione di matematica della Petolicchio; il gruppo ha praticamente deciso di togliersi la divisa in classe restando in pigiama, generando l’ira della professoressa e successivamente del preside. Dopo il richiamo dei quest’ultimo, Raffaele si è però lasciato andare ad un piccolo sfogo contro il compagno Alessandro Giglio. Quest’ultimo ha infatti deciso di non partecipare alla bravata, nonostante fosse stato uno dei primi a prendere l’iniziativa. A questo punto il telecronista del collegio si è detto deluso dal comportamento, a suo dire irrispettoso e scorretto nei confronti degli amici solamente per paura di ripercussioni successive.

Riccardo Fiorella e la punizione esemplare a Il Collegio 6

La punizione subita da Riccardo Fiorella e dagli altri a Il Collegio 6 è stata quella vedere la propria media ribassata di un voto, per cui nel suo caso si è visto passare da 6 a 5, rischiando quindi l’insufficienza. Successivamente si è ritrovato coinvolto anche in un altra questione particolarmente delicata. È stato infatti chiamato dal sorvegliante insieme ad altri collegiali per capire quale fosse il clima tra i ragazzi. La convocazione era dipesa da una precedente lite scoppiata all’interno delle camerate, dove Giglio si era scagliato praticamente contro tutti una volta scoperto che il suo letto era stato letteralmente spaccato. Riccardo Fiorella è stato piuttosto diretto con il sorvegliante; pur premettendo la bontà e la stima per Alessandro Giglio, lo ha definito una minaccia per la serenità del collegio, sopratutto a causa delle minacce e dei suoi modi spesso troppo irruenti e aggressivi. Verso il finire della settimana è arrivato il momento di dedicarsi alle lezioni e sopratutto al recupero delle insufficienze. Fortunatamente il ragazzo è riuscito a superare senza intoppi anche questa fase di interrogazioni, garantendosi la permanenza. Per quanto riguarda i rapporti all’interno del collegio, il carattere del ragazzo ha fatto si che riuscisse a legare praticamente con tutti. In modo particolare nell’ultima settimana ha avuto modo di conoscere meglio il nuovo entrato Matteo Palazzo. Sui social invece continua il tripudio di commenti positivi in suo favore; la sua ironia e simpatia hanno fatto breccia nel cuore di molti, come si evince dai tanti apprezzamenti visti sui canali social.

