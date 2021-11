Raffaele Fiorella, Il Collegio 6/ Scrive una lettera al professore Maggi per…

Raffaele Fiorella è il telecronista del Collegio. Alla notizia che a fine settimana sarebbero state assegnate le pagelle di metà corso e che gli insufficienti sarebbero stati mandati a casa Raffaele è sbiancato: infatti la sua media è stata drasticamente rovinata da uno zero ricevuto dopo una bravata. Ha tempo di pensare al suo rendimento scolastico però solo dopo la partita di calcio scienziati contro letterati, dove oltre ad essere un componente della squadra capitanata dal professor Raina, è anche il telecronista ufficiale del gioco, che con i suoi detti e l’accento pugliese ha fatto ridere tutti i telespettatori; se l’è cavata anche in campo, battendo un bellissimo rigore e segnando il goal che ha portato gli scienziati al pareggio, non riuscendo però a vincere la partita. Arriva la lezione di italiano dedicata al recupero e il ragazzo deve fronteggiare il suo zero.

Dopo Vincenzo Rubino è il suo turno e siccome il suo sogno è quello di diventare un giornalista sportivo, il professor Maggi gli fa una domanda sulla pagina di giornale: Raffaele Fiorella non sa rispondere, e quindi gli viene fatta una domanda di riserva su Ungaretti, a cui nemmeno riesce a dare una risposta, se non dopo la spiegazione del professore, non ha avuto quindi modo di recuperare. Dispiaciuto da ciò e credendo di aver perso la stima dell’insegnante decide di scrivere una lettera di suo pugno dove si scusa e chiede di poter avere una seconda chance, e dopo qualche momento di titubanza, su consiglio dell’amico Edoardo Lo Faso, consegna la lettera a Maggi, che lo convoca poco dopo e gli dice che verrà interrogato alla consegna delle pagelle.

Il Collegio 6, Raffaele Fiorella si aggiudica la cravatta rossa

Intanto la sua profonda amicizia con Elisa Cimbaro procede a gonfie vele e lo vediamo sempre in aiuto della sua cara amica. Quando la vediamo scossa per i confetti che sono stati dati solo a Maria Sofia Federico per essere stata l’unica composta all’interno della classe, il primo che cerca di capire meglio la situazione è proprio Raffaele Fiorella. Anche quando Elisa è stata attaccata dalle sue compagne è andata a cercare un conforto da Raffaele, che si chiude con lei nella stanza singola e cerca di consolarla. Il giorno delle pagelle arriva e per Rafaele Fiorella anche quello dell’interrogazione: Maggi ripete la domanda sulla pagina di giornale e il ragazzo risponde correttamente, aggiudicandosi un sette e la cravatta rossa. Il pubblico adora Raffaele e lo sostiene in ogni sua azione, lo premia per la sua simpatia che viene esaltata nella sua Radio Puglia, gestita con Vincenzo e Cristiano, e per la lettera scritta a Maggi che ha avuto un riscontro certamente positivo. Finora Raffaele Fiorella non ha avuto intoppi anche se ha detto di essere dispiaciuto per la fine del percorso dei suoi compagni, tra ritiri ed espulsioni.



