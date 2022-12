Raffaele, fratello di Nikita Pelizon/ “Grazie a lui ho imparato ad amare…”

Nikita Pelizon, sorpresa natalizia al GF VIP: clip da parte del fratello Raffaele e dai nipotini

Momenti di grande emozione al Grande Fratello VIP per Nikita Pelizon ed altri concorrenti gieffini, che hanno ricevuto gli auguri per le festività natalizie da parte di amici e parenti. La concorrente si è sciolta davanti alle telecamere, quando nel maxischermo posizionato in una delle sale della casa, ha sentito le parole di incoraggiamento di suo fratello Raffaele e ha rivisto nel filmato parte della sua famiglia. Un messaggio colmo d’amore, quello preparato da Raffaele, la sua compagna e i suoi figli. Un video dolce ed affettuoso per accorciare un po’ le distanze ed alleviare la malinconia legate a queste feste di Natale trascorse lontani.

Dunque Nikita Pelizon, oltre ad avere una sorella, che in questi mesi aveva espresso parerei poco lusinghieri nei confronti del Grande Fratello Vip, ha coltivato un bellissimo rapporto col fratello Raffaele, questo nonostante gli alti e bassi della vita, le incomprensioni e le distanze. I nipotini di Nikita le hanno fatto gli auguri, recitando anche una filastrocca.

Nikita Pelizon emozionata e commossa per il messaggio di auguri del fratello Raffaele al Grande Fratello VIP

Inevitabile l’emozione per la Pelizon, che a proposito del rapporto con il fratello aveva già raccontato: “Con mio fratello, grazie alla poca differenza d’età, ho passato un’infanzia stupenda, sono cresciuta da maschiaccio e grazie a lui ho imparato ad andare in bici, giocare a calcio, essere complice e ad amare tantissimo”. “Auguri di buon Natale, auguri zia”, hanno detto all’unisono i parenti di Nikita nel breve messaggio mostrato alla vippona.

Dalla clip pubblicata su Mediaset nella sezione dedicata al grande fratello vip anche gli auguri della migliore amica di Nikita, che le dice: “Ciao amore, ei bravissima, mi rendi orgogliosa di te. Ti dico brava, continua così il tuo percorso, sei bravissima e riesci a gestire certe situazioni in modo pazzesco. Canti dalla mattina alla sera, io non ti sopporto più. Goditi ogni momento in casa”, l’augurio della ragazza. A proposito delle amicizie e dei rapporti con la famiglia, Nikita, aveva detto non troppo tempo fa che la famiglia non la si sceglie, “ma resta pur sempre la tua famiglia”.











