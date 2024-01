Raffaele Morelli “Ecco perchè le donne pensano troppo”/ “Il problema è la ricerca della perfezione”

Perchè le donne pensano troppo e soprattutto più degli uomini? Se ne è parlato stamane a Uno Mattina, in diretta su Rai Uno, con l’aiuto del noto professor Raffaele Morelli. Lo psichiatra, in collegamento, ha spiegato: “Alle donne è stato affidato il compito di gestire la famiglia quindi il carico è molto forte e lì scatta la perfezione. Vogliamo essere ottime mamme, mogli, lavoratrici e ciò fa si che il cervello sposti l’attenzione su ciò che accadrà. La parole chiave è “adesso”, io “adesso sono qua””.

Fabrizio Biggio scivola in diretta VivaRai2: (video) della caduta/ Fiorello: "Che bella chiusura"

“Se voi volete vedere la magia di una donna – ha proseguito Morelli – guardatela quando si trucca: in quel momento non pensa, sta creando se stessa. Tutte le donne del mondo hanno anche un vestito in cui si sentono a loro agio, c’è un’idea di bellezza da seguire che però viene attaccata dai social con i like che indeboliscono le risorse cerebrali”.

Jannik Sinner a Sanremo 2024? È bufera, Fiorello difende Amadeus: "È normale"/ "Perché Federtennis è delusa?"

RAFFELE MORELLI: “OK IL DOVERE MA ANCHE IL PIACERE”

Raffaele Morelli ha poi ricordato quanto sia importante il piacere che si può raggiungere attraverso attività come quelle manuali ma anche il ballo: “Dobbiamo mettere vicino dovere e piacere, il dovere è importante ma il piacere è fondamentale. Le attività manuali sono importanti ma anche il ballo, che crea movimento, ha una componente erotica, perdi il senso continuo del pensare, se noi stiamo tutto il tempo a ragionare e rimuginare perdiamo le cose basali del cervello”.

Secondo lo psichiatra è sbagliato chiedere alle altre donne pareri sulla propria relazione: “Anche il parlare con gli altri di emozioni e sentimenti è sempre sbagliato, non bisogna farsi troppe domande, nella vita ognuno di noi ha fatto scelte giuste in quel momento ma adesso ti rendi conto che non vanno più bene, ma non bisogna colpevolizzarsi. Il cervello ci pensa da solo a portarti dove vuole andare – conclude il professor Morelli – ognuno di noi è diverso e dobbiamo seguire la nostra natura”.

Franco Arminio: "Ogni paese è un patrimonio"/ "Coste troppo piene e montagne troppo vuote"

© RIPRODUZIONE RISERVATA