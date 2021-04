Raffaele o Deddy, chi è stato eliminato ad Amici 2021?/ Uno spoiler svela che…

Amici 2021, ballottaggio sesto serale: Deddy o Raffaele Renda eliminato?

Una sfida senza esclusione di colpi quella del sesto serale di Amici 2021. Anche questa volta, grazie alle anticipazioni giunte dopo la registrazione tenutasi giovedì, conosciamo l’andamento delle sfide e i ragazzi che sono finiti al ballottaggio per l’eliminazione. Lorella Cuccarini e Arisa hanno dato il via alla gara, sfidando Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Raffaele Renda, Amici 2021/ Si salva ancora contro Rudy Zerbi e i fan gongolano!

Battaglia che si è conclusa con la vittoria di questi ultimi e Raffaele Renda dritto al ballottaggio per l’eliminazione. Celentano e Zerbi per la seconda manche hanno sfidato Pettinelli e Peparini, conquistando la seconda vittoria di fila di questa puntata. Al ballottaggio del sesto serale Amici 2021 per la prima volta è così finito Samuele. Terza ed ultima manche tra Zerbi e Celentano contro Arisa e Lorella Cuccarini che stavolta riescono a vincere. Al ballottaggio Deddy.

RAFFAELE RENDA SALVO, AMICI 2021/ Batte Esa e rimane in gara: "È una vittoria"

Deddy e Raffaele, lo spoiler sull’eliminato del sesto serale di Amici 2021 svela…

Deddy, Samuele e Raffaele Renda sono gli allievi finiti al ballottaggio del Amici 2021 alla fine del sesto serale. Dopo le consuete esibizioni, la giuria ha deciso di salvare Samuele. Raffaele e Deddy sono dunque tornati in casetta in attesa di scoprire da Maria De Filippi chi fosse l’eliminato della puntata. Non sappiamo chi dei due sia stato effettivamente eliminato ma non mancano spoiler a riguardo. Una segnalazione arrivata al ben informato Vicolodellenews, ha annunciato che l’eliminato del sesto serale è Raffaele. L’allievo di Arisa sarebbe dunque giunto alla fine della sua avventura nella scuola di Canale 5 ma per la conferma non ci resta che attendere la fine della puntata in onda questa sera, 24 aprile, su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

RAFFAELE RENDE "ANTICO"/ Zerbi Vs Arisa, lite ad Amici 2021: "Saper cantare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA