Raffaele Oriani si è dimesso da Repubblica per protesta/ “Zitti su vergogna a Gaza, non è guerra ma massacro”

LE DIMISSIONI CON POLEMICA DELL’INVIATO DI REPUBBLICA RAFFAELE ORIANI: COS’È SUCCESSO

Raffaele Oriani, uno degli storici giornalisti e inviati di “La Repubblica” e del settimanale “Il Venerdì”, ha annunciato le sue dimissioni dopo i 3 mesi dall’inizio della guerra Israele-Hamas a Gaza: la lettera è stata diffusa nelle scorse ore da “Professione Reporter” ma presto anche rilanciata da molti account social, sia giornalisti che politici (come l’ex grillino Alessandro Di Battista). Il motivo è molto semplice: secondo Oriani, la stampa italiana e internazionale – compresa “Repubblica” – non starebbe raccontando con imparzialità il conflitto in Medio Oriente, in particolare la strage di civili palestinesi generata dai continui attacchi di Israele contro membri e covi di Hamas all’interno della Striscia di Gaza.

Dopo 12 anni di ininterrotta collaborazione con il “Venerdì”, settimanale di proprietà del gruppo “La Repubblica”, Raffaele Oriani esprime tutta la sua personale rabbia e delusione per quanto sta avvenendo: «la strage in corso a Gaza è accompagnata dall’incredibile reticenza di gran parte della stampa europea, compresa Repubblica (oggi due famiglie massacrate in ultima riga a pagina 15). Sono 90 giorni che non capisco» ha scritto nella lettera diffusa a ridosso dell’Epifania. Nel ribadire il suo onore nell’aver lavorato e scritto per “Rep”, Oriani attacca: «Muoiono e vengono mutilate migliaia di persone, travolte da una piena di violenza che ci vuole pigrizia a chiamare guerra. Penso che raramente si sia vista una cosa del genere, così, sotto gli occhi di tutti».

L’ACCORDO DI REPUBBLICA E LA DENUNCIA DI ORIANI: “TUTTI ZITTI SULLA VERGOGNA A GAZA”

Il giornalista accusa il suo stesso quotidiano “La Repubblica” e in generale la stampa occidentale nel non raccontare bene a fondo cosa starebbe succedendo nella Striscia di Gaza dove 22mila vittime civili palestinesi (secondo i dati sempre tutti da confermare del Ministero della Salute di Hamas, ndr) nei primi 3 mesi di guerra: «penso che tutto questo non abbia nulla a che fare con Israele, né con la Palestina, né con la geopolitica, ma solo con i limiti della nostra tenuta etica. Magari fra decenni, ma in tanti si domanderanno dove eravamo, cosa facevamo, cosa pensavamo mentre decine di migliaia di persone finivano sotto le macerie», si legge ancora nella lettera di dimissioni firmate da Raffaele Oriani dal quotidiano “La Repubblica”. In conclusione, il giornalista scrive che quanto accaduto il 7 ottobre è «la vergogna di Hamas» mentre quanto succede dall’8 ottobre in poi «è la vergogna di noi tutti. Questo massacro ha una scorta mediatica che lo rende possibile. Questa scorta siamo noi. Non avendo alcuna possibilità di cambiare le cose, con colpevole ritardo mi chiamo fuori».

Collaboratore per Reset e IoDonna-Corriere della Sera, Oriani ha scritto anche per “D”, “Wired” e “GQ” oltre che appunto per “Il Venerdì” dal 2012: secondo quanto riportato dal “The Post Internazionale” (TPI) la Repubblica ad oggi sarebbe l’unica testata giornalistica italiana «ad aver sottoscritto un accordo di 12 pagine con Israele che prevede di non parlare con alcun palestinese nella Striscia di Gaza e che gli articoli e le immagini vengano approvati dall’esercito israeliano». Anche per questo motivo, sottolineano da TPI, si potrebbero spiegare le motivazioni delle dimissioni di Oriani in piena protesta contro la linea del gruppo editoriale sulla guerra a Gaza, polemica contro il direttore Maurizio Molinari e contro la proprietà di John Elkann.











