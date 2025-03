Raffaele Paganini, chi è e carriera del ballerino: gli esordi nella danza

Raffaele Paganini è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda questo pomeriggio su Rai 1 nel salotto televisivo di Caterina Balivo. Talento della danza da ormai tantissimi anni, è diventato un ballerino, maestro nonché attore teatrale e ha ereditato questa passione dalla sua famiglia, in particolare dal padre. Nato a Roma nel 1958, ottavo di undici fratelli, ha iniziato a studiare danza all’età di 14 anni frequentando la scuola del Teatro dell’Opera di Roma

“Io ho iniziato tardissimo, normalmente si inizia a 5/7 anni, ma io ho iniziato a 14″, ha raccontato il ballerino in un’intervista rilasciata a I fatti vostri nel 2023. Assieme a lui, anche altri tre fratelli hanno seguito le orme artistiche del padre: “Siamo tutti ballerini diplomatisi al Teatro dell’Opera di Roma, ci siamo diplomati lì poi ognuno ha preso la propria strada, chi si è dato più al musical, chi alla danza classica…”.

Raffaele Paganini, carriera e l’incidente nel 2013: scontro in strada a Roma

Raffaele Paganini è stato étoile presso l’Opera di Roma sino al 1990, per poi tornarci qualche anno dopo in veste di direttore per una stagione. Nel corso della sua carriera da ballerino, ha avuto modo di collaborare con numerose scuola di danza e di esibirsi al fianco di illustri colleghe come Oriella Dorella. Inoltre è molto attivo anche in televisione; negli anni ’80 ha preso parte a programmi come Fantastico, nel 2011 si è invece cimentato nei reality partecipando a L’Isola dei Famosi su Rai 2.

Raffaele Paganini, inoltre, nel corso della sua vita ha dovuto fare i conti con un brutto incidente stradale: era l’estate 2013 quando, a bordo del suo scooter, è rimasto coinvolto in uno scontro con un camion che viaggiava nella direzione opposta nei pressi di zona Osteria Nuova, a Roma. In seguito all’incidente, il ballerino ha faticosamente ripreso le sue attività motorie in seguito ad un periodo di ricovero e fisioterapia in ospedale durato diversi mesi.