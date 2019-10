Raffaele Paganini/ “Genitori pazzi: 11 figli, quanta incoscienza!” (Storie Italiane)

Si parla di scandali nella lirica a Storie Italiane e a dire la sua è stato il ballerino Raffaele Paganini. Cosa ne pensa della difesa di Andrea Bocelli su Placido Domingo e in generale dello scandalo dal mondo internazionale della lirica? “Penso una cosa, le mani devono rimanere al posto loro, non è solo il gesto ma le conseguenze che derivano da quella mano, è importante cercare di capire prima dov’è la verità. Quando si è a livello di Bocelli, Domingo, tutto è molto pericoloso. Prima bisogna capire realmente come sono andate le cose, poi la legge farà il suo corso e noi possiamo dare le nostre opinioni”, ha commentato. La conduttrice Eleonora Daniele ha però lecitamente chiesto se così facendo non vi è il rischio di difendere a priori un proprio collega. “Lui ha sospeso il suo tour ma è anche vero che la difesa che hai a livello emotivo è differente da quella che vuoi avere a livello giuridico”, ha aggiunto Paganini. Il ballerino ha poi proseguito: “Sono comunque storie che ti lasciano un po’ di amaro, sono artista ma anche fan di questi personaggi. Sentire queste storie ti tocca e ti fa male”.

RAFFAELE PAGANINI E LA SUA FAMIGLIA

Nel suo mondo non gli è mai capotato di vedere scene di molestie? “No, nel nostro mondo è un po’ particolare”, ha replicato Raffaele Paginini a Storie Italiane. “Noi per antonomasia non abbiamo paura del nostro sudore. Per noi è il contrario, il sudore è qualcosa a cui dobbiamo abituarci, il contatto fisico… è difficile capire quando una persona ci sta provando”, ha spiegato. L’attenzione si è poi spostata sulla sua famiglia alla quale è particolarmente legato. A tal fine ha fatto il suo ingresso in studio il figlio Luca di 26 anni. “Mia moglie è bella e per questo i figli sono belli, fisicamente hanno preso tutti e due da me ma come bellezza molto alla mamma, lei è molto bella”, ha commentato Paganini. Successivamente il ballerino. Grande commozione nel vedere il video dei suoi genitori: “Li ho sempre definiti due pazzi scatenati, sono anche loro degli artisti, mamma cantante lirica, papà danzatore. Arrivare a fare 11 figli – io sono l’ottavo – non è facile! Tanta stima e tanto amore ma anche quanta meravigliosa incoscienza!”, ha spiegato.

