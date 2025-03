Il salotto de La Volta Buona accoglie oggi un’icona della danza, star della tv ‘grazie’ a Pippo Baudo e ancora oggi stimato non solo per i fasti di un tempo; stiamo parlando di Raffaele Paganini che per l’occasione ha ripercorso i diversi momenti sensazionali della sua carriera, soprattutto sul piccolo schermo. E’ in particolare sul sodalizio con Heather Parisi che si concentra l’attenzione di Caterina Balivo che simpaticamente incalza il ballerino e coreografo a proposito delle voci di un presunto flirt con la showgirl.

Raffaele Paganini inizia subito con una simpatica battuta a proposito dei rumor a proposito della presunta liaison con Heather Parisi: “Se mia moglie Debora era contenta delle voci? Certo, contentissima!”. Prosegue con ironia il ballerino e coreografo: “In realtà avevo già smesso, ho incontrato mia moglie a 14! Ci siamo fidanzati a 16 anni e stiamo insieme da allora. Il gossip con la Parisi faceva bene allo spettacolo perchè creava quella sorta di curiosità, che già c’era in generale sui danzatori che sono sempre a contatto… Poi Heather Parisi all’epoca era una superstar, anche oggi ovviamente, mai ai tempi ancora di più”.

Raffaele Paganini a La Volta Buona: “Non volevo fare danza, preferivo il calcio…”

Raffaele Paganini – ospite oggi a La Volta Buona – ha poi raccontato degli albori della sua carriera, partendo proprio da quando non era proprio entusiasta all’idea di dedicarsi alla danza. Fu proprio suo padre a segnare la svolta verso la passione per il ballo: “Io volevo giocare a calcio, mio padre insiste e alla fine mi convinco; un giorno preparavo un saggio e ci dicono di dover andare alle prove generali… C’erano così tante ballerine che dissi: ‘Da qui non mi muovo più!’, e c’era anche mia moglie Debora”. Da giovanissimo quindi, il ballerino e coreografo, ha conosciuto i suoi più grandi amori: la danza e sua moglie Debora Murina.