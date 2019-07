Raffaele Pisu è morto/ La comicità e il cinema dopo la prigionia nazista

Raffaele Pisu ci ha lasciati. L’attore è morto nella notte a Bologna, aveva 94 anni: lutto nel mondo dello spettacolo italiano, addio all’ennesimo protagonista del Novecento nostrano dopo le scomparse di Andrea Camilleri e Luciano De Crescenzo. Come riporta Repubblica, l’artista emiliano si è spento all’hospice di Castel San Pietro. Combattente partigiano internato in Germania per 15 mesi, Pisu ha iniziato la sua carriera in trasmissioni di varietà in radio e in teatro: il grande successo arrivò negli anni Cinquanta grazie alla sua comicità unica e sorniona, tanto da conquistare il piccolo e grande schermo. 37 i film a cui ha preso parte, nel cuore degli italiani è rimasta in particolare l’interpretazione in Italiani brava gente, capolavoro di Giuseppe De Santis datato 1965. Dopo un breve periodo di pausa negli anni Settanta, Raffaele Pisu tornò protagonista in radio con Radiouno ’90 e in televisione con Striscia la notizia, tg satirico condotto al fianco di Ezio Greggio.

RAFFAELE PISU E’ MORTO, LUTTO SUI SOCIAL

Negli ultimi anni Raffaele Pisu ha preso parte a numerosi varietà televisivi ed a diversi film di successo, senza dimenticare le apparizioni in fiction televisive come Non ho l’età e Ma chi l’avrebbe mai detto. Degne di note le interpretazioni offerte ne Il trasformista di Luca Barbareschi e ne Le conseguenze dell’amore di Paolo Sorrentino. Il ritorno a teatro è datato 2007 con lo spettacolo Delitto perfetto – diretto da Geppy Gleijeses – mentre nel 2011-2012 ha preso parte alla tournèe teatrale per Se devi dire una bugia dilla ancora più grossa, regia di Gianluca Guidi. L’ultima apparizione sul grande schermo risale a due anni fa nel film Nobili bugie di Antonio Pisu. Centinaia i messaggi di cordoglio sui social network, a partire da quello di Giulio Base: «C’eravamo tanto divertiti a girare “La banda vecchiotti”. Anche Enzo ti starà aspettando per prendersi un caffé con te, lassù».

rip pic.twitter.com/Bvk5UXvDoY — Giulio Base (@GiulioBase) July 31, 2019





