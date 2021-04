Raffaele Renda, Amici 2021/ Da possibile eliminato a “Invincibile”

Raffaele Renda da eliminato a possibile finalista di Amici 2021?

Sembra proprio che la favola di Raffaele Renda sia destinata a continuare ad Amici 2021. In settimana i fan hanno avuto modo di vederlo in tutto il suo splendore in accappatoio (la stessa Maria de Filippi si è accorto della sua bellezza così) e questa sera, nel corso del nuovo serale sembra che faranno ancora i conti con la sua bravura e le sue vittorie. Raffaele Renda è arrivato al serale di Amici 2021 da sconfitto o quasi visto che in molti lo davano per spacciato nella fase finale del pomeridiano fino a quando Maria de Filippi non ha annunciato che c’era posto per tutti al serale. A quel punto è finito nella lista di quelli che dovevano essere eliminati agli inizi della fase serale ma così non è stato e così il cantante di Arisa non solo si è salvato da eliminazione quasi certa ma è arrivato a questo terzo serale indenne.

Una doppia sfida con Sangiovanni e il ballottaggio?

Secondo quanto rivelano le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 2021, sembra proprio che Raffale questa sera tornerà a sfidare Sangiovanni almeno per due volte e che se una prima porterà il punto a casa, nella seconda non riuscirà a fare altrettanto. Le cose per lui andranno comunque bene perché, a differenza del collega Deddy, Raffaele eviterà il ballottaggio e, quindi, una possibile eliminazione e tutto perché i professori sembra che opteranno per i ragazzi che non sono andati ancora allo scontro finale, ma sarà davvero questa la causa di questi ‘colpi di scena’?

