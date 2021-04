Raffaele Renda, Amici 2021/ Decisione choc sul brano di Modugno!

Raffaele Renda ad Amici 2021 continua a perdere ma… niente eliminazione?

Raffaele Renda non è nuovo a provocazioni in questo suo percorso ad Amici 2021. Il cantante in forza ad Arisa è arrivato al serale convinto di dover uscire alla prima puntata in coppia con Ibla ma così non è stato e per fortuna continua ad andare avanti con tutto quello che questo significa. Al momento Raffaele non è stato eliminato e le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che si salverà ancora senza finire nemmeno al ballottaggio o a rischio eliminazione anche se la serata non è positiva, ma a questo ci è ormai abituato. Ogni volta che finisce allo scontro contro Deddy o Sangiovanni, Raffaele porta a casa la sconfitta e anche questa sera si ritroverà a perdere due volte su due ma senza però far smettere di parlare di lui, ma perché?

La decisione choc di Raffaele Rende ad Amici 2021

Tranquilli questa volta non sarà colpa del suo look o delle sue camicie, anche se siamo curiosi di capire cosa indosserà Raffaele Renda ad Amici 2021 questa sera, quello che ci interessa è vederlo sul palco con il brano choc scelto per rendere omaggio a Domenico Modugno. Infatti Raffaele, cantante della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, ha voluto un confronto telefonico con la sua prof perché indeciso sul brano da scegliere fino a quando ha deciso di scegliere il brano ‘Pasqualino Marajà‘, la scelta meno scontata visto che poteva scegliere anche brani come ‘Volare’ o ‘Tu si na cosa grande’. Anche i suoi compagni sono rimasti senza parole davanti alla sua scelta, avrà fatto quella giusta? Siamo sicuri che questa volta le critiche non ricadranno su Arisa.

