Raffaele Renda, Amici 2021/ Lui toppa e i giudici attaccano Arisa!

Raffaele Renda ad Amici 2021 ad un passo dall’eliminazione oppure no? A detta di molti il cantante di Arisa non avrebbe dovuto arrivare nemmeno al serale e, invece, non solo ancora è in corsa per la finalissima ma le anticipazioni rivelano che, nonostante il parere del popolo dei social, Raffaele continuerà ad andare avanti e anche questo quarto serale non sarà fatale per lui. Raffaele è arrivato al serale per il rotto della cuffia ma, nonostante questo, e la certezza di essere uno dei primi eliminati, arriverà dritto dritto a sabato prossimo nonostante le polemiche. Per lui si preannuncia una settimana complicata perché questa sera non solo perderà la sua battaglia ma finirà sotto la lente per via di quello che succederà con Arisa, la sua prof.

Raffaele Renda ancora bocciato ad Amici 2021 ma è colpa di Arisa?

Non è la prima volta che succede qualcosa e che ci sono polemiche tra loro ma le cose sono destinate a peggiorare. I giudici di Amici 2021 questa sera avranno modo di mettere sotto accusa la cantante rea di non dare le giuste canzoni al suo cantante e la prova sta nel fatto che Raffaele Renda continua a perdere le sfide nonostante la sua bravura. Anche questa sera finirà male per lui ma questo non lo spingerà al ballottaggio e nemmeno alla sfida finale. Quale sarà la reazione del cantante dopo le polemiche del momento e cosa succederà questa settimana quando lei e la maestra si ritroveranno faccia a faccia?

