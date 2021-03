Raffaele Renda, Amici 2021/ Si salva ancora contro Rudy Zerbi e i fan gongolano!

Raffaele Renda ad Amici 2021 si salva ancora?

Raffaele Renda è pronto a conquistare il pubblico di Amici 2021 e tutto perché il giovane ha pensato bene di dimenticare quello che è successo sabato scorso per mettersi di nuovo in gioco. Lui e Ibla hanno spesso parlato di quello che li aspetta in questa fase finale soprattutto perché arrivati al serale per il rotto della cuffia ma le anticipazioni del programma rivelano che le sorprese sono sempre dietro l’angolo e non solo per i fan del cantante ma anche per Rudy Zerbi che in queste ultime settimane si è schierato contro di lui spesso con parole poco carine e molto pesanti. Sabato scorso il cantante ha rischiato di essere eliminato ma alla fine sembra proprio che non solo questa sera si salverà con largo anticipo ma che addirittura prenderà finalmente la sua rivincita su Rudy Zerbi.

Amici 2021 serale ed.20/ Diretta ed eliminati 2a puntata: brutto colpo per Aka7even

Rudy Zerbi sconfitto da Raffaele nella comparata con Deddy

Secondo le ultime anticipazioni, infatti, sembra che proprio Zerbi nel secondo serale di Amici 2021 lancerà la sua sfida ai danni di Raffaele con Deddy sulle note di Listen. Sembra che il professore sia convinto di portare a casa la vittoria tanto da volere la comparata ma le cose non andranno come previsto perché Raffaele si metterà in gioco e conquisterà i giudici con le sue barre. Proprio per quello che è riuscito a comporre i giudici alla fine hanno premiato il cantante di Arisa che non potrà far altro che portare a casa questa soddisfazione dopo mesi di liti.

