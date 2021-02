Raffaele Renda “antico”/ Zerbi non ha dubbi e scoppia lite con Arisa ad Amici 2021!

E alla fine sembra proprio che sarà di nuovo Raffaele Renda a mettere in crisi di nuovo Arisa e Rudy Zerbi nella nuova puntata di Amici 2021. Il cantante continua ad essere tema di discussione e non solo per il gossip tra i ragazzi di Amici, visto che Martina si era interessata a lui, ma anche per via del suo modo di cantare che Rudy Zerbi ha già definito più volte antico nonostante la sua voglia di cantare canzoni moderne. Dall’altra parte, però, Arisa continua ad essere contraria ai giudizi del suo collega e già nelle scorse settimane i due hanno finito col discutere, perché oggi dovrebbe essere diverso? Proprio nella scorsa puntata Rudy Zerbi aveva fatto notare alla collega: “Sei più emozionata tu che Raffaele. Tu sei emozionata, lui è impassibile. Secondo me dovreste fare cambio: lui viene a sedersi qui e tu vai a soffrire al posto suo. In Arisa vedo un’emozione sincera, in lui no”.

Raffaele Renda “antico”, Zerbi torna a litigare con Arisa ad Amici 2021

Dall’altro lato, invece, Arisa continua a promuovere il suo pupillo trovando le esibizioni di Raffaele Renda ad Amici 2021 sempre molto belle e lo stesso succederà oggi. Secondo le anticipazioni del nuovo pomeridiano sembra proprio che il giudizio dei due professori discorderà ancora e mentre Zerbi confermerà il suo “antico” ai danni del cantante, Arisa continuerà a confermare la maglia per poi discutere con il suo collega. Questa volta Raffaele sul palco porterà ‘Tasto reset’ ma nonostante il brano giovane e fresco, l’impressione di Zerbi non sarà quella, anzi. Secondo Zerbi, infatti, il cantante è antico nel suo modo di porsi e di cantare, come finirà quest’ennesima discussione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA