Raffaele Renda e Martina Miliddi fidanzati?/ “Dopo Amici 2021 ci stiamo sentendo. Se son rose fioriranno!”

C’è un triangolo amoroso nato nella scuola di Amici 2021 che continua ad appassionare i telespettatori, anche se due dei protagonisti hanno lasciato il programma ormai da alcune settimane. Prima di interessarsi a Raffaele Renda, Martina Miliddi aveva una storia con Aka7even, follemente innamorato di lei. Tra alti e bassi, la ballerina ha poi iniziato a manifestare un interesse per l’amico Raffaele. Sul finale della sua avventura al serale, ha poi deciso di chiudere la storia col cantante, lasciandolo col cuore spezzato, Ora che sia Martina che Raffaele sono fuori, pare che sia iniziata per loro una conoscenza più che amichevole. Le ultime novità svelate dai diretti interessati anzi svelano che tra loro è ufficialmente iniziata una frequentazione che potrebbe portare alla nascita di un amore.

Martina e Raffaele stanno insieme? L’ex allievo di Amici aggiorna i fan

Ad ammetterlo, nel corso di un’intervista in una diretta Instagram con Stefano Fisco, è stato Raffaele Renda. Alla domanda “Stai vedendo Martina?” fatta da un fan, lui ha confermato, aggiungendo ulteriori dettagli: “Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere. – ha rivelato il cantante, per poi chiarire che frequentarsi dopo mesi fianco a fianco in casetta è sicuramente particolare – È una situazione un po’ strana. Se son rose, fioriranno, non lo so“, ha concluso Raffaele. Chissà come reagirà Aka7even quando scoprirà questi sviluppi…

