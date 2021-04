Raffaele Renda eliminato ad Amici 2021?/ Stash lo attacca: “Il tuo groove non va!”

Raffaele Renda eliminato ad Amici 2021?

Raffaele Renda è finito nell’occhio del ciclone del gossip per via di Martina Miliddi che ha lasciato Amici 2021 eliminata sabato scorso e più in crisi per via del cantante che per quello che per tutti era il suo fidanzato, Aka7even. Gossip a parte, quindi, Raffaele questa sera dovrà darsi da fare visto che non è la prima volta che finisce a rischio eliminazione e, in particolare, il ballottaggio ormai per lui è una cosa normale, quasi settimanale ma se fino a questa volta si è salvato questa sera lo scontro con Deddy potrebbe metterlo alla porta, come finirà quindi? Le anticipazioni di amici 2021 non rivelano ancora chi sarà l’eliminato visto che dovremo attendere il momento casetta per scoprire la verità ma ci sono grandi possibilità che sia proprio Raffaele a dover lasciare la scuola.

Sangiovanni, Amici 2021/ Perde colpi e sfide ma..

Rudy Zerbi attacca Raffaele Renda: “Sei un flop!”

Le anticipazioni di Amici 2021 hanno rivelato che le soddisfazioni per Raffaele Renda questa sera non mancheranno così come le critiche visto che Stash è ormai partito all’attacco. Il cantante perderà lo scontro con Deddy e sarà a quel punto che Stash dirà la sua rivelando di non apprezzare molto il suo groove nonostante il suo impegno, come risponderà a questa critica il cantante? Nei giorni scorsi Raffaele ha avuto modo di lanciare Focu Meu, il suo nuovo singolo in salsa calabrese, e sarà sicuramente uno dei brani che questa sera porterà sul palco di Amici 2021 magari proprio nel ballottaggio finale sperando di rimanere nella scuola nonostante lo scontro con Deddy.

LEGGI ANCHE:

Enula "Il mio non è un nome d'arte"/ "Amici 2021? Ho imparato tanto, spero vinca..."Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Festa con bacio per il traguardo del cantante...

© RIPRODUZIONE RISERVATA